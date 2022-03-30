نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد 2022/04/04 الحجز فتح الآن عبر رابط alfaha.evento.sa في المقال التالي
عمر شويل - جدة مع عودة المسابقات المحلية السعودية من جديد بعد تأهل الأخضر للمونديال، بدأ البحث عن موقع تذاكر الفيحاء والاتحاد القادمة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، من قبل جماهير الفريقين التي ترغب في دخول المباراة الهامة، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط الحجز وكذالك كافة تفاصيل مباراة الاتحاد والفيحاء، التي من المقرر أن يستضيفها ملعب نادي الفيحاء “ملعب مدينة المجمعة الرياضية”، يوم الإثنين القادم الموافق 2022/04/04 وفيما يلي ألية الحجز وموعد اللقاء.
أعلن نادي الفيحاء السعودي عبر موقعه الرسمي على تويتر، عن بدأ حملة الترويج لتذاكر اللقاء المرتقب والذي أعلن عن بدأ فتح الحجز للجماهير، وقام النادي بزيارة مجمع كرم مول حيث قال النادي ” أحضر في مجمع كرم مول وأحصل على دعوة لحضور مباراة الفيحاء والاتحاد، وسيكون لك الأحقية والأولوية في الحصول على تذاكر مباراة الفيحاء والهلال في الدوري السعودي للمحترفين مجاناً، بحيث تكون التذكرة للمباراتين الاتحاد والهلال.
– خليناهـا مبـاراتين بتذكـرة وحدة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد 2022/04/04 الحجز فتح الآن عبر رابط alfaha.evento.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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