نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفيحاء والاتحاد الإثنين 2022/04/04 في الكأس رابط حجز التذاكر alfaiha.evento.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر للأخضر السعودي، تعود من جديد فاعليات المسابقات المحلية بموعد مباراة الفيحاء والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، لحساب الدور نصف النهائي اللقاء المرتقب مقرر أن يحتضنه ملعب مدينة المجمعة الرياضية ملعب نادي الفيحاء، كان الاتحاد قد تأهل إلي الدور نصف النهائي على حساب التعاون السعودي، بعد الفوز عليه في الدور ربع النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وبنفس النتيجة تأهل الفيحاء بعد الفوز على الباطن، ليلتقى الفريقين على حجز بطاقة النهائي، ومن خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم الموعد والتشكيل المتوقع للفريقين، والقناة الناقلة وكافة التفاصيل.

موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في كأس الملك

الموعد : الإثنين 2022/04/04.

19.00 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

21.00 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا، سوريا، لبنان.

22.00 : بتوقيت مكة المكرمة، البحرين، قطر، الكويت، العراق، اليمن.

مباراة الاتحاد ضد الفيحاء

اللقاء القادم لابد من فائز ومهزوم فمباريات الكأس لا تقبل القسمة على أثنين، كما هو الحال في مسابقة الدوري، الفريقين لعبا قبل هذا اللقاء 8 مباريات في مسابقة الدوري، كان التكافؤ والتعادل هو سمة النتائج فقد حقق كل فريق منهم الفوز في 4 مباريات، كانت أخرها في الدوري فوز الاتحاد بهدفين دون رد، سجل الاتحاد 15 هدف في شباك الفيحاء، بينما سجل الفيحاء 11 هدف في شباك الاتحاد.

تذاكر مباراة الفيحاء والاتحاد