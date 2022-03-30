ريال مدريد يعلن إصابة كارلو أنشيلوتي بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد، متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، عن إصابة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، قبل عودة المنافسات عقب انتهاء التوقف الدولي في شهر مارس الحالي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيغو على ملعب ”بالايدوس“، وكانت المباراة الأخيرة للملكي قبل التوقف هي الكلاسيكو أمام برشلونة وسقط برباعية نظيفة على أرضه.

وأكد النادي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إصابة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، كارلو أنشيلوتي، بفيروس كورونا.

وخضع أنشيلوتي إلى فحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية وأظهرت النتائج إيجابية عينته، وسيتم عزله وإبلاغ المسؤولين عن تلك الإصابة.

ووفقا لما ذكره برنامج ”الشيرنغيتو“، فإن ”أنشيلوتي لن يسافر مع بعثة الفريق إلى بالايدوس في مواجهة سيلتا فيغو، كما أن تواجده ضد تشيلسي في مواجهة دوري أبطال أوروبا محل شك“.

وكالات