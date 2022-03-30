نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخبار باريس سان جيرمان اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة امور كثيره تدور فى نادى باريس سان جيرمان من مشاكل تعاقدات ورحيل اللاعبين وهتافات ضد ميسي ونيمار وسقوط الفريق أمام ريال مدريد في دور الثمانية وعن أخبار عن رحيل دي ماريا ودفاع سواريز عن ميسي ونيمار نكتب لكم أهم الأحداث التي تحصل حتى الان فى نادى باريس سان جيرمان لحظة بلحظة.

باريس فى دورى الأبطال

استطاع فريق ريال مدريد بإسقاط بطل فرنسا في دور الثمانية فاز فريق باريس سان جيرمان بفوز على نادى ريال مدريد في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 ثم قام نادى ريال مدريد بفوز على باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1 مباراة تاريخية لفريق ريال مدريد بقيادة كريم بنزيما “الحكومة” فى حشد جماهير الألتراس الذى غاب عن حضور المباريات أكثر من 5 سنوات ثم يظهر لأول مره مره تانيه فى مباراه باريس سان جيرمان حيث كانت مباراة للنسيان من قبل باريس سان جيرمان بكامل نجوم الفريق لكن استطاع فريق ريال مدريد باسقاطهم فى دور الثمانية ومباراة تاريخية ريال مدريد لم تنسى فى أذهان الفريق

اخبار ميسى ونيمار فى مباراة بوردو

قامت جماهير باريس سان جيرمان بهتافات مسيئة لاعبيها قبل بداية مباراة باريس سان جيرمان وبوردو حيث أثناء الاذاعه الداخليه التى تتم عن اسماء اللاعبين هتافات مسيئة من قبل جماهير باريس سان جيرمان على ميسي ونيمار بسبب خسارة الفريق فى دور الثمانية ولا يكن الاداء المطلوب من النجمين فى المباراة لم يكن ظاهرين طول الماتش باريس سان جيرمان وريال مدريد .

موقف امبابى مع باريس سان جيرمان

لم تكن الأحوال المثالية لى امبابى فى باريس سان جيرمان حيث يستطيع النجم الفرنسى “امبابى” بتعاقد مع ريال مدريد ولكن لم يوافق النادي على رحيله , والأمر الغريب حتى الآن إدارة باريس سان جيرمان لم تكلم النجم الفرنسى امبابى فى رغبة النادى حتى الان فى التعاقد مع اللاعب وينتهى عقد النجم الفرنسى “امبابى” اخر العام ولم يتم حتى الآن التفاوض مع امبابى حتى الآن على التجديد للنادى مرة اخرى.

موقف دي ماريا مع تجديد عقده

أكدت الصحف الفرنسية والارجنتينيه عن عدم نية ادارة نادي باريس سان جيرمان فى تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني “دي ماريا” وينتهي ايضا عقد اللاعب نهاية العام الجارى ولم تكون المفاوضات على الطريقه الصحيحه من قبل إدارة نادى باريس سان جيرمان واكد ان اللاعب يأمل في تجديد عقده مع نادى باريس سان جيرمان ولكن مدرب فريق باريس ريال مدريد”باتشيكو” لا يأمل فى دى ماريا بوجوده فى الفريق وعلى صحة هذا الكلام لم يشارك باتشيكو دى ماريا فى مباره ريال مدريد وأنه كان يادى قبل المباراة اداء جيد ولكن لا يأمل باتشيكو فى بقاء في الفريق.