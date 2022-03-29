البرتغال تعبر مقدونيا وتبلغ كأس العالم 2022

البرتغال تعبر مقدونيا وتبلغ كأس العالم 2022بلغ منتخب البرتغال نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" على حساب ضيفه المقدوني الشمالي إثر فوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، في نهائي الملحق الأوروبي.

وأحرز برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و65 ليرفع رصيده في التصفيات الحالية إلى ثلاثة أهداف ورصيده مع المنتخب البرتغالي بشكل عام إلى ثمانية أهداف.

وأصبح المنتخب البرتغالي الفريق رقم 23 الذي يحجز مقعده في المونديال القطري بعد المنتخب القطري ممثل البلد المضيف ومنتخبات ألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا من القارة الأوروبية والبرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروجواي من أمريكا الجنوبية وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية من آسيا والمنتخبين الغاني والسنغالي من أفريقيا.

يذكر أن المنتخب البرتغالي وصل إلى نهائي الملحق الأوروبي، على حساب نظيره التركي، إثر فوزه عليه (3-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "دراغاو" أيضا.

بينما فجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على نظيره الإيطالي بطل لعالم 4 مرات، بهدف وحيد، في عقر داره، ليغيب "الأتزوري" للمرة الثانية على التوالي عن العرس الكروي العالمي.