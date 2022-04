“ماتش العودة” مباراة مصر والسنغال موعد المباراة والقنوات الناقلة لمباراة مصر للتأهل لكأس العالم 2022

نجح المنتخب الوطني السنغالي في الحصول على كأس الأمم الأفريقية 2021 للمرة الأولى في تاريخه في آخر لقاء بينه وبين منتخب الفراعنة،في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022، أما عن لقاء الذهاب بين المنتخبين فقد حسم منتخب مصر نتيجته مبكراً بهدف بقدم محمد صلاح وخطأ من أحد لاعبي السنغال، وانتهى اللقاء في القاهرة بفوز منتخب مصر بهدف دون رد.

ومن الجدير بالذكر أن منتخب أسود التيرانجا لم يخسر أي لقاء على أرضه منذ عام 2012.

يظهر منتخب السنغال في لقاءه مع منتخب مصر اليوم الثلاثاء بالقميص الأخضر، أما منتخب مصر فسوف يظهر بدوره اليوم بالقميص الأحمر التقليدي وبالشورت والجوارب السوداء لمنتخب الفراعنة في لقاء عودة تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ويأمل المنتخب المصري (منتخب الفراعنة) بقيادة النجم محمد صلاح نجم ليفربول، في الفوز بلقاء اليوم الثلاثاء ليتأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

أما عن تاريخ الفريقين (مصر والسنغال) في كأس الأمم الأفريقية:

أما عن تاريخ اللقاءات بين المنتخبين، فقد سبق أن تواجهت مصر والسنغال في 13 مباراة مختلفة، هذه المباريات تكون ما بين بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتصفيات كأس العالم بين منتخبات أفريقيا، وكأس أمم إفريقيا، وودياً.

وفازت مصر في 7 لقاءات آخرهم لقاء الذهاب في القاهرة يوم 25 مارس الماضي بينما فازت السنغال في 5 لقاءات وانتهى لقاء وحيد بالتعادل بين الفريقين.

أعلنت 12 قناة فضائية نقل المباراة المرتقبة بين منتخب مصر والسنغال وسوف يتم نقل مباراة مصر والسنغال عبر القنوات الفضائية المصرية المفتوحة أون تايم سبورت وعبر أربع قنوات صوتية في القناتين كما أن مباراة مصر والسنغال في العودة سوف يتم بثها عبر عدد من القنوات الأفريقية المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال عبر يوتلسات:

وننقل لكم تردد قناة On Time Sports 1 الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم:

وننقل لكم تردد قناة On Time Sports 2 الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم:

كانت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس قد حرصت خلال السنوات الماضية على الحصول على حقوق بث مباريات البطولات ذات الشعبية الكبيرة مثل تصفيات كأس العالم والدوري المصري.

وينقل عدد من القنوات الأفريقية المفتوحة اللقاء المرتقب بين مصر والسنغال عبر قمري يوتلسات وعرب سات، نذكر من هذه القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة مصر ما يلي:

ننقل لكم في هذا الجزء من المقال بعض التصريحات الرسمية الهامة بخصوص مباراة مصر والسنغال:

