نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص ونتيجة مباراة الجزائر والكاميرون اليوم 2022/03/29 إياب الدور النهائي من تصفيات المونديال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير الجزائرية نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون، التي ستنطلق بعد لحظات على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وترغب الجماهير في متابعة تفاصيل المباراة لحظة باللحظة، وهو ما سنوفره للمتابعين من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني طوال أحداث المباراة، سنقدم تقارير عن أهم الفرص للمنتخبين في اللقاء والنتيجة الخاصة بالمباراة، مع التمنيات بالفوز للمنتخب العربي الجزائري في المباراة، وإسعاد المناصرين الجزائريين سواء في داخل الجزائر أو في الخارج.

أعلنت مديرية الأمن بعض التوجيهات للجماهير التي ستحضر المباراة، ومتابعتها من داخل ملعب المباراة، وقالت أن من يحمل أي أنواع من الألعاب النارية أو الشماريخ، سوف يتم توقيفه وتسليمه للجهات الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كما أشارت إلي أن أي شخص لا تستدعي الضرورة تواجده في محيط ملعب المباراة، لا يجب أن يتواجد بالقرب من الملعب منعاً للزحام، وأشارت إلي أن الجماهير التي قامت بشراء التذاكر أون لاين معرضة للنصب.

نتيجة مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم

كانت الجزائر قد حققت نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، وتقدمت بهدف دون رد مما يزيد من حظوظها في الصعود إلي نهائيات كأس العالم بقطر، حيث تحتاج الجزائر للفوز بأي نتيجة، أو التعادل أيضاً بأي نتيجة سواء تعادل سلبي أو إيجابي، ولكن المنتخب الجزائري يجب عليه اتخاذ أقصى درجات الحذر في المباراة واللعب على المكسب.

ملخص ونتيجة مباراة الجزائر ضد الكاميرون

كانت الجماهير الجزائرية قد اشترت تذاكر اللقاء فور طرحها في منافذ البيع في غضون ساعات قليلة، ومن لم يتمكن من شراء التذاكر يوجد هنا القنوات الناقلة مباراة الجزائر ضد الكاميرون، حيث تنقل المباراة عبر القناة الجزائرية التردد الأرضي، والقناة السادسة الجزائرية، والقناة الرياضية السعودية ssc hd 3 والعديد من القنوات الأجنبية من التلفزيون الفرنسي والترويجي والدنماركي.

موعد مباراة الجزائر والكاميرون

تلعب المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الجزائر العاصمة، كما تنقل في العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

عداد تنازلي لموعد المباراة

بطاقة المباراة