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عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة لمباراة مصر ضد السنغال، يترقب الجمهور المصري والعربي المباراة المنتظرة والهامة بين منتخب مصر ومنتخب السنغال في التصفيات النهائية لكأس العالم بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث سيحل منتخب مصر ضيفاً ثقيلاً على منتخب السنغال، وذلك لخوض جولة الإعادة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر.

استقبل القنوات المفتوحة الناقلة مجانا لمباراة مصر ضد السنغال في دكار:-

يلتقي منتخب مصر مع منتخب السنغال بعد قليل في جولة الإعادة من التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر، حيث ستقام المباراة المنتظرة بين المنتخبين الكبيرين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث يدخل المنتخب المصري تلك المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، حتى يمكنه الصعود إلى كأس العالم في قطر 2022.

ويمكن الاستمتاع بمتابعة مباراة مصر ضد السنغال عبر استقبال القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، حيث أعلنت عدة قنوات رياضية عن نقلها للمباراة، بالإضافة إلى قناة أون تايم سبورت والتي تقوم سوف تقوم ببث المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في مصر والعالم العربي، والقنوات الأخرى التي أعلنت عن تمكنها من أخذ حقوق بث مباراة مصر ضد السنغال في العاصمة السنغالية دكار هي القنوات التالية:-

وتعد مباراة مصر والسنغال، هامة جداً لكلا البلدين، ووفقاً للائحة، فإن الفريق الفائز في مجموع المباراتين سواء في النقاط أو الأهداف هو الذي سوف يتأهل إلى كأس العالم في قطر، وأمام المنتخب المصري عدة فرص للصعود إلى كأس العالم في قطر، وهذه الفرص هي:-

تحقيق نتيجة التعادل السلبي مع منتخب السنغال على أرضه ووسط جمهوره في مباراة اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022، وفي هذه الحالة سيصعد منتخب مصر، وذلك لفوزه في مباراته السابقة.

في حالة فوز السنغال بهدف على منتخب مصر، سوف يلعب الفريقان أشواط إضافية لتحديد الفائز في المباراتين.

ووفقاً لما أعلنه المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، فإن مباراة مصر اليوم في جولة الإعادة ضد السنغال، تعد من اصعب المباريات التي تواجه منتخب مصر، إلا أن ذلك لن يمنع أن منتخب مصر سوف يدخل هذه المباراة، من أجل الفوز وليس التعادل، ونحن بدورنا نتمنى ذلك.