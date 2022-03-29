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عمر شويل - جدة تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال، يترقب الجمهور المصري والعربي المباراة المنتظرة بين منتخب مصر ومنتخب السنغال، في جولة الإياب للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر، حيث استطاع منتخب مصر الفوز على منتخب السنغال في جولة الذهاب التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

مجاناً تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم بدكار:-

يحل منتخب مصر اليوم ضيفاً ثقيلاً على منتخب السنغال في العاصمة السنغالية دكار، حيث تعد هذه المباراة هي المباراة الفاصلة التي سوف يتحدد بناءً على نتيجتها الفريق الذي سوف يمثل قارة إفريقيا في كأس العالم بالعاصمة القطرية الدوحة، ويعد كلاً المنتخبان من أقوي فرق القارة، ولولا وقوعهم معاً في التصفيات لكان صعدا كلا الفريقين إلى بطولة كأس العالم المقبلة، فمنتخب السنغال حصل على بطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر في ضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء أشواط المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، مما يعني أن كلا الفريقين متشابهان في كل شيء، غير أن ما يميز منتخب السنغال عن منتخب مصر هو اللياقة البدنية العالية والسرعة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبي السنغال ناهيك عن وجود عدد كبير من اللاعبين في منتخب السنغال محترفين في أكبر الأندية الأوروبية.

وسوف تقام مباراة مصر والسنغال في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة مجاناً عبر قناة أون تايم سبورت on time sport، والتي يمكن استقبال إشاراتها بجودة عالية من خلال ضبط التردد الخاص بها من الجدول التالي:-

التردد الاستقطاب معامل التصحيح معدل الترميز 11861 رأسي 5/6 27500

وتقوم قناة أون تايم سبورت بنقل المباراة عبر الاستوديو التحليلي الذي تشتهر به القناة، حيث تقوم باستضافة عدد من نجوم كرة القدم في مصر، من أجل تحليل المباراة، والفرص المتاحة أمام لاعبي منتخب مصر من أجل الفوز بنتيجة المباراة.

كذلك فإن مجموعة قنوات بين سبورت القطرية beIN Sport المباراة على الهواء مباشرة، والتي يمكن ضبط ترددها من خلال من أجل استقبالها بأحسن إشارة وأجود صورة، حيث تمتاز قناة بين سبورت بأن لديها أفضل المعلقين للتعليق على أحداث المباراة.