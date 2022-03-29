نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل يتجدد للأسود.. موعد مباراة سوريا والعراق تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة سوريا والعراق ، ضمن مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 ، وفي الجولة العاشرة والأخيرة لحساب المجموعة الأولى، يستضيف مساء الثلاثاء 29 مارس 2022، ملعب ستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي في مدينة دبي الإماراتية، مواجهة مصيرية وخاصة للضيوف، تجمع منتخبا العراق وسوريا ، حيث يمتلك أسود الرافدين فرصة جديدة، لتسجيل حضور استثنائي ثاني في مونديال قطر 2022 .

نستعرض خلال السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة سوريا والعراق والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات سوريا والعراق .

مباراة سوريا والعراق

مواجهة أخرى إذن، تنتظر منتخبا العراق وسوريا في إطار التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ، لم تُحسم في جولة الذهاب.

حيث انتهى لقاء الجولة الخامسة بين الشقيقين والجارين العربيين بالتعادل الإيجابي (1-1).

المنتخب العراقي نجح في إحياء آماله بالتأهل إلى الملحق الآسيوي للتصفيات المونديالية ، بالفوز في الجولة الماضية على الإمارات.

بينما فقد المنتخب السوري كافة حظوظه للتأهل إلى كأس العالم .

نتناول فيما يلي ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد مباريات الجولة التاسعة :

هذا، وستشهد التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ، مواجهات نارية حاسمة للمنتخبات العربية، في قارتي آسيا وأفريقيا.

فعلى الصعيد الآسيوي، وضمن المجموعة الأولى، تُقام مباراة السعودية وأستراليا ، التي يطمح خلالها الأخضر للفوز واعتلاء الصدارة، بعد ضمان التأهل للمرة السادسة في تاريخه.

فيما تقام 3 مواجهات قوية في المجموعة الثانية، الصراع فيها على بطاقة العبور إلى الملحق الآسيوي.

تبدأ بـ مباراة إيران ولبنان ، ثم مباراة سوريا والعراق و مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية اللتان تلعبان في توقيت واحد لضمان تكافؤ الفرص.

أما في القارة السمراء، فتخوض المنتخبات العربية لقاءات حاسمة، ولديها فرص كبيرة لتأهل تاريخي إلى العرس العالمي.

حيث تُقام أولًا مباراة مصر والسنغال .

على أن تُستكمل باقي المواجهات في توقيت واحد، وهي مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية ، و مباراة تونس ومالي ، و مباراة الجزائر والكاميرون .

المنتخب السوري

نستهل تغطيتنا مع منتخب سوريا لكرة القدم ، والذي خيب التوقعات في التأهل إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

وذلك بعد أداء مثالي في تصفيات كأس العالم 2018 ، قبل الخسارة في الملحق من المنتخب الأسترالي.

ففي مشاركته الحالية في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، تذيل المنتخب السوري ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط وصافي (-7) هدف.

حيث فاز في لقاء وحيد على حساب لبنان في الجولة التاسعة بثلاثية نظيفة.

فيما تعادل في مواجهتين بنتيجة واحدة (1-1) مع منتخبي الإمارات والعراق في جولة الذهاب.

بينما تلقى 6 هزائم أمام منتخبات إيران ذهابًا بهدف وإيابًا بثلاثية بيضاء، ثم لبنان ذهابًا (2-3).

كما خسر من كوريا الجنوبية ذهابًا (1-2) وإيابًا (0-2)، إضافة إلى الإمارات إيابًا (0-2).

وعن تاريخ مشاركات سوريا في كأس العالم ، فكما أسلفنا لم يسبق للفريق خوض غمار نهائيات كأس العالم من قبل.

غير أن الإنجاز الأكبر له على صعيد التصفيات المونديالية ، كان بلوغ الملحق الآسيوي في تصفيات 2018 .

حيث تعادل ذهابًا مع أستراليا (1-1)، قبل أن يخسر منها في الإياب (1-2).

المنتخب العراقي

على الجهة المقابلة، يدخل منتخب العراق لكرة القدم ، مواجهة الثلاثاء، محملًا بآمال وطموحات عريضة، في التأهل إلى الملحق الآسيوي.

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شاهد / آخر وحدة تدريبية للمُنتخب الوطنيّ في ملعبِ (راشد) بنادي شباب الأهلي تحضيراً لمواجهةِ الغد أمام نظيره السوري ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المجموعة الآسيوية الاولى المؤهلة لكأس العالم 2022.

-انتهى- pic.twitter.com/JPxdrALMi5 — IRAQ F.A. (@IRAQFA) -2-

شاهد / آخر وحدة تدريبية للمُنتخب الوطنيّ في ملعبِ (راشد) بنادي شباب الأهلي تحضيراً لمواجهةِ الغد أمام نظيره السوري ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المجموعة الآسيوية الاولى المؤهلة لكأس العالم 2022.

-انتهى- pic.twitter.com/JPxdrALMi5 — IRAQ F.A. (@IRAQFA) March 28, 2022

وتنتظر الجماهير العراقية، ردًا للهدية من جانب منتخب كوريا الجنوبية أمام الإمارات.

حيث منح الهدف القاتل للمهاجم العراقي السابق جعفر عمران في مرمى اليابان، هدية التأهل إلى مونديال أمريكا 1994 للمرة الرابعة في تاريخ النمور الحمر.

المنتخب العراقي يحتل حاليًا المركز الرابع في المجموعة برصيد 8 نقاط وصافي (-6) هدف، بفارق نقطة واحدة عن الإمارات صاحبة المركز الثالث.

وفي رحلته بـ التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى المونديال ، حقق أسود الرافدين فوزًا وحيدًا على الإمارات في الجولة التاسعة بهدف.

فيما كان أكثر فرق التصفيات الآسيوية تحقيقًا للتعادل، برصيد 5 تعادلات.

حيث تعادل سلبيًا مع كوريا الجنوبية ولبنان في جولة الذهاب.

وتعادل إيجابيًا مع الإمارات ذهابًا (2-2) وسوريا ذهابًا ولبنان إيابًا بنتيجة واحدة (1-1).

غير أنه خسر في 3 لقاءات، أمام إيران ذهابًا بثلاثية نظيفة وإيابًا بهدف، ومن كوريا الجنوبية إيابًا بثلاثية بيضاء.

وعن تاريخ مشاركات العراق في كأس العالم ، فقد خاض المنتخب العراقي غمار المونديال مرة واحدة، في كأس العالم 1986 .

حيث ودع البطولة من الدور الأول، بعد 3 هزائم أمام منتخبات باراجواي (0-1) ثم بلجيكا (1-2) وأخيرًا المكسيك (0-1).

تاريخ مواجهات سوريا والعراق

على صعيد المواجهات السورية العراقية ، فقد تقابل المنتخبان من قبل 29 مرة، في مختلف المنافسات، وفق متابعتنا في “ثقفني”.

حيث تنوعت المواجهات بين سوريا والعراق ، ما بين بطولات كأس العالم و تصفيات كأس العالم ، إضافة إلى اتحاد غرب آسيا ودورة ألعاب غرب آسيا ولقاءات ودية أخرى.

فازت العراق في 16 مباراة، فيما فازت سوريا في 6 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 7 مواجهات.

وعن الأهداف المسجلة في مواجهات سوريا أمام العراق ، فقد سجل أسود الرافدين 44 هدفًا، بينما أحرز نسور قاسيون 25 هدفًا.

وحول أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات سوريا والعراق ، فكانت فوز العراق بنتيجة (4-0).

جاء ذلك في لقاء نصف نهائي كأس فلسطين 1975 ، والتي توج بها المنتخب المصري بعد الفوز على العراق بهدف نظيف.

أما عن أكبر فوز حققته سوريا ضد العراق ، فجاء بنتيجة (2-1)، والتي تحققت في مواجهتين وديتين.

الأولى كانت في 17 مايو 2008 والثانية جاءت في 29 يونيو 2011.

موعد مباراة سوريا والعراق والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المصيري، مساء الثلاثاء، في تمام الخامسة إلا الربع ( 4:45 م ) بتوقيت السعودية والعراق وسوريا، الرابعة إلا الربع ( 3:45 م ) بتوقيت مصر، الثانية إلا الربع ( 1:45 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة العراق وسوريا ، فسيكون الدولي الياباني ريوجي ساتو بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية، بنقل أحداث اللقاء، عبر فضائية SSC7 HD ، بالإضافة إلى القناة الرابعة العراقية Al-Rabiaa Iraq و قناة الكأس القطرية Alkass Five HD وشبكة قنوات بي إن سبورت من خلال فضائية beIN Sports AFC HD .

وحول معلق مباراة العراق وسوريا ، فسيكون الطاقم التالي وفقًا لترتيب القنوات السابق وهم السعودي عبد العزيز السبر والقطري محمد السعدي والعماني خليل البلوشي والتونسي رؤوف خليف .

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية على جميع التفاصيل وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة العراق وسوريا والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج الفريقين في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال ، إلى جانب تاريخ لقاءات العراق وسوريا .