نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والسنغال اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر والسنغال اليوم والتي ستحدد مصير أي من المنتخبين سيصعد إلى بطولة كأس العالم 2022، فاليوم مباراة الحسم بعد أن قدم المنتخب المصري مباراة كبيرة أمام المنتخب السنغالي يوم الجمعة الماضية على أرض مصر، انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف واحد مقابل لا شيء، ثم يحل اليوم المنتخب الوطني المصري ضيفاً على المنتخب السنغالي للعب مباراة الحسم في العاصمة السنغالية دكار، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” ننشر لكم موعد مباراة المنتخب المصري اليوم ضد السنغال والقنوات الناقلة وترددها.

موعد مباراة مصر والسنغال اليوم

تبدأ المباراة اليوم الثلاثاء بمشيئة الله في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ويتطلع جمهور ومشجعي منتخب مصر حول العالم إلى الصعود لكأس العالم، لتكون هي المرة الثانية على التوالي، بعد صعوده في البطولة الماضية، والتي أقيمت في عام 2018 على أرض روسيا بقيادة المدرب هيكتور كوبر.

وقد أكد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، بأن الفريق المصري بقيادة العالمي محمد صلاح لاعب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، إلى جانب كل نجوم فريق منتخب مصر ذوي الكفاءة العالية، سوف يؤدون أداء مشرفاً أمام الفريق السنغالي الكبير، وهم قادرون على الفوز بسهولة، وتخطي الفريق السنغالي التأهل إلى كأس العالم وإسعاد جماهير الكرة المصرية في كل مكان.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليوم

تبث المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 المصرية، وكذلك أون تايم سبورتس 2، يبدأ الاستوديو التحليلي للمباراة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن يقوم بالتعليق على مباراة اليوم الكابتن مدحت شلبي أو الكابتن أيمن الكاشف أو أحد كبار معلقي قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

إلى جانب القنوات المصرية، تنقل المباراة أيضاً القناة الرياضية السعودية الثالثة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية.

تردد القناة الرياضية السعودية الثالثة

القناة القمر التردد الاستقطاب SCC نايل سات 12523 عمودي معدل الترميز معامل الخطأ 27500 3/4

تردد قناة أون تايم سبورتس Ontime sports

ويمكنك مشاهدة قناة أون تايم سبورتس عبر الترددات التالية عبر القمر الصناعي نايل سات: