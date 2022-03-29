موعد مباراة السعودية وأستراليا الليلة في ختام مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022، والتي حسم الصعود فيها الأخضر السعودي من الجولة الماضية، الليلة ليلة الاحتفال بالأبطال في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، وكانت الجماهير السعودية قد قامت بحجز تذاكر اللقاء فور طرحها عبر رابط منصة مكاني، وتم بيع حتى اللحظة 46 ألف تذكرة متوفر تذاكر للجمهور الراغب في الاحتفال الليلة بالصعود، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم كافة تفاصيل اللقاء المرتقب الليلة.

موعد مباراة السعودية وأستراليا الليلة بالعد التنازلي

القنوات الناقلة مباراة السعودية ضد أستراليا

تنقل المباراة عبر 4 قنوات فضائية، لمزيد من المتعة والاحتفال للجماهير السعودية والعربية والقنوات الناقلة هي.

قناة ssc hd 7 بتعليق المعلق عيسى الحربين قناة الكأس hd 5 المعلق سمير اليعقوبي قناة بي إن سبورت أسيا المعلق حسن العيدروس قناة الاتحاد الدولي على يوتيوب لم يتحدد المعلق مباراة السعودية VS أستراليا تعد مباراة الليلة هي السابعة في تاريخ المنتخبين في جميع المنافسات، التاريخ ينحاز في صالح المنتخب الأسترالي، بالفوز في ثلاث مباريات، بينما فازت السعودية مرة واحدة وحسم التعادل نتيجة مباراتين، ولكن الذي يدعو للتفاؤل اليوم أن الأخضر لعب على ملعب الجوهرة المشعة 15 مباراة، لم يهزم في أي لقاء فاز في 13 وتعادل في مباراتين. حكم مباراة السعودية ضد أستراليا أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، مهمة التحكيم في لقاء الليلة إلي الحكم الدولي الأردني “أدهم مخادمة”، وبدأ مخادمة التحكيم عام 2004 وحصل على الشارة الدولية عام 2013 وسبق أن أدار مباراتين للمنتخب السعودي، الأولى ضد فلسطين والثانية ضد اليابان في التصفيات الحالية. موعد مباراة السعودية وأستراليا 18.00 : بالتوقيت العالمي.

20.00 : بتوقيت مدينة القاهرة.

21.00 : مساءً بتوقيت مكة المكرمة. رابط منصة مكاني جهد أكثر من عامين.. نحتفل به معًا عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة السعودية وأستراليا الليلة ليلة الاحتفال بالصقور في الجوهرة التذاكر هنا متاحة makani.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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