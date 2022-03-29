موعد مباراة العراق وسوريا اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب المجموعة

يستضيف ملعب ستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي مباراة المنتخب السوري ضد شقيقه المنتخب العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2022، وذلك ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مباريات تصفيات آسيا النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، حيث تم حسم المنتخبات الأربع التي ضمنت التأهل إلى المونديال بعد أن ضمنت اليابان،والسعودية التأهل من المجموعة الثانية، بينما المجموعة الأولى شهدت ضمان منتخب كوريا الجنوبية، وإيران التأهل، ولا يتبقى سوى حسم صاحب المركز الثالث الذي سيتأهل للملحق لملاقاة منتخب أستراليا صاحب المركز الثالث في المجموعة الأخرى، وسينطلق موعد مباراة سورية والعراق اليوم في الخامسة إلا ربع مساءا بتوقيت بغداد، ودمشق، ومكة المكرمة.

المنتخب العراقي في مواجهة شقيقه السوري في نباراة مصيرية يأمل فيها أسود الرافدين تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث على أمل تعثر المنتخب الإماراتي ضد كوريا الجنوبية، والمنتخب اللبناني ضد منتخب إيران للقفز إلى المركز الثالث وخطف بطاقة التأهل لملحق التصفيات، ويدخل أسود الرافدين المباىاة بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من تحقيق فوز غائب عنه في مبارياته الأخيرة، وبالتحديد في كافة مبارياته الثمانية التي خاضها في المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022، قبل تحقيق انتصاره الأول ضد الإمارات في الجولة الماضية بهدف دون رد سجله حسين علي ليقتنص لفريقه ثلاث نقاط غالية، رفع بها رصيده إلى ثمانية نقاط جمعها من خوض تسع مباريات تلقى الخسارة في ثلاث، وتعادل في خمس مباريات.

المنتخب السوري يسعى لتحقيق فوز لم يتمكن من تحقيقه في مباراة الذهاب التي أقيمت مع العراق في الجولة الخامسة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجله عمر لدالسومة لنسور قاسيون قبل أن يتعادل أمير العماري من ركلة جزاء للعراق قبل أربع دقائق من النهاية، وفقدت سوريا فرصة المنافسة على التأهل في ظل تواجدها في ذيل جول الترتيب برصيد خمس نقاط فقط.

ترتيب مجموعة العراق وسوريه

موعد مباراة العراق وسوريا اليوم

الثلاثاء 29 مارس 2022.

4:45 بتوقيت البحرين، العراق، ثطر، مكة المكرمة، وفلسطين.

6:45 بتوقيت سلطنة عمان، والإمارات.

3:45 بتوقيت مصر، والسودان.

2:45 بتوقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وسوريه