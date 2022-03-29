نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الكاميرون وموعدها اليوم 29 مارس في تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من جماهير الكرة العربية والأفريقية عن القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الكاميرون اليوم 29 مارس، حيث تجري في الوقت الحالي وقائع ختام مباريات تصفيات كأس العالم 2022، والتي تحدد المنتخبات المتأهلة للدخول مباشرة لكأس العالم المقام في قطر لهذا الموسم، ويهتم متابعو كرة القدم حول العالم بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الكاميرون، وكذلك موعد مباراة الجزائر ضد الكاميرون بالضبط نتيجة الازدحام في جدول مباريات البطولة، التي أصبحت فوق صفيح ساخن من الإثارة، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نسلط الضوء على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الكاميرون اليوم، وكذلك موعد مباراة الجزائر ضد الكاميرون، وذلك في تصفيات كأس العالم 2022.

مباراة الجزائر ضد الكاميرون

يستعد المنتخب الجزائري لخوض واحدة من أهم مبارياته الحاسمة في التاريخ، فهو يواجه منتخب الكاميرون اليوم الثلاثاء 29 مارس ضمن وقائع تصفيات كأس العالم 2022.

وكان منتخب الجزائر قد حقق انتصارا رائعا على منتخب الكاميرون بنتيجة هدف دون مقابل في يوم الجمعة الماضية، على أرضية ملعب جابوما في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وذلك في مباراة ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، وهو يحتاج في هذه المباراة إلى التعادل فقط من أجل التأهل إلى مونديال كأس العالم.

موعد مباراة الجزائر ضد الكاميرون اليوم

ويحل المنتخب الكاميروني ضيفا على منتخب الجزائر مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب مصطفى تشاكر، في مباراة عودة الجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مدينة القاهرة، الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد الكاميرون

يمكنك عزيزي المشاهد متابعة وقائع مباراة الجزائر ضد الكاميرون على القنوات الناقلة التالية:

وينتظر جماهير منتخب الجزائر نتيجة المباراة لأنها ستكون انتصارا يحسب في مسيرته الكروية، حيث سوف يتأهل لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه الكروي الحافل.