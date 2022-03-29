نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي وموعدها اليوم 29 مارس في تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزيد معدلات البحث في الوقت الراهن حول القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي اليوم، حيث يخوض المنتخب التونسي مواجهة حاسمة وعنيفة قد تكون الأكثر أهمية له في السنوات الأخيرة الماضية، حين يلتقي المنتخب التونسي مع منتخب مالي في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، وحب أنه كل مباراة تختص قناة مختلفة بنقلها على حدة، يزداد اهتمام المشاهدين بالبحث عن القنوات الناقلة لكل مباراة في موعدها، وكذلك يبحثون عن موعد مباراة تونس ضد مالي، ضمن المواجهات الختامية التي تمثل نهاية تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة السمراء أفريقيا، وتحدد المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم في قطر، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نتناول معا القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي اليوم، وكذلك موعد مباراة تونس ضد مالي بالضبط.

مباراة تونس ضد مالي

حقق منتخب تونس فوزا حقيقيا خارج ملعبه على أرض مالي بنتيجة واحد مقابل لا شيء ضمن مباراة الجمعة الماضية، في مباراة ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ويتطلع منتخب تونس إلى الفوز من أجل التأهل إلى كأس العالم لهذا الموسم.

وقد بدأ المنتخب التونسي استعداداته للمواجهة بمباشرة التدريبات على ملعب رادس الفرعي الذي ستقام عليه المباراة غدا، كما سنعرض في الأسطر التالية موعد مباراة تونس ضد مالي، ويشارك في التمرينات عدد ستة وعشرين لاعبا وسط حالة من الحماس التي تغمر اللاعبين وتطلعاتهم نحو الفوز.

موعد مباراة تونس ضد مالي اليوم

أما عن موعد مباراة تونس ضد مالي، يحل منتخب مالي ضيفا لدى منتخب تونس اليوم الثلاثاء 29 مارس، في مباراة عودة الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف بتوقيت مدينة القاهرة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي

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وينتظر جماهير منتخب تونس نتيجة المباراة لأنها ستكون انتصارا يحسب في تاريخه الكروي ويضمن له تأهل كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه.