نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة صعبة نحو الرابعة.. موعد مباراة السنغال ومصر تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السنغال ومصر ، في إطار مباريات التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، وضمن جولة الإياب أو العودة، يستضيف مساء الثلاثاء 29 مارس 2022، ملعب ليوبولد سيدار سينغهور (الملعب الرئيسي للمنتخب السنغالي) في العاصمة السنغالية داكار فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمعا منتخبا مصر والسنغال ، واللذين يطمحان إلى مشاركة رابعة للفراعنة مقابل ظهور ثالث لـ أسود التيرانجا في المونديال ، وإن كانت حظوظ الفريق المصري أكبر، استنادًا إلى نتيجة مواجهة الذهاب.

نتناول خلال السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بخصوص موعد مباراة السنغال ومصر والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات السنغال ومصر .

مباراة السنغال ومصر

من جديد، يلتقي منتخبا مصر والسنغال ، في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 عن القارة الأفريقية.

حيث نجح الفراعنة في حسم “الشوط الأول” من المواجهة في القاهرة، بالفوز بهدف نظيف (بالنيران الصديقة).

بينما يطمح أسود التيرانجا إلى الثأر، من أجل إثبات أحقيتهم بلقب أمم أفريقيا 2021 على حساب الفراعنة، والمضي قدمًا نحو مشاركة ثالثة وهي الثانية على التوالي في المونديال.

جدير بالذكر، أن التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ، تشهد مواجهات عربية مثيرة وحاسمة، في آسيا وأفريقيا.

فعلى مستوى القارة الصفراء، تُقام مباراة السعودية وأستراليا ، التي قد تمنح الصقور الخضر صدارة المجموعة الثانية، وتسهم في تحسين تصنيف المنتخب السعودي قبيل انطلاق قرعة نهائيات مونديال قطر 2022 .

بينما تُلعب مواجهة عربية ساخنة، حيث مباراة سوريا والعراق ، بالإضافة إلى مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية ، والتي قد تمنح أيًا من أسود الرافدين أو عيال زايد، بطاقة الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال .

أما في القارة السمراء، فتنتظر المنتخبات العربية الأربع، مواجهات نارية لم تُحسم بأفضلية كبيرة في لقاء الذهاب.

تبدأ المواجهات بـ مباراة مصر والسنغال .

ثم تُقام المواجهات الثلاث المتبقية، في توقيت واحد، وهم مباراة تونس ومالي ، و مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية ، و مباراة الجزائر والكاميرون .

المنتخب السنغالي

مع أصحاب الديار منتخب السنغال لكرة القدم ، نستهل تغطيتنا للحدث المرتقب.

حيث يدخل أسود التيرانجا مواجهة الثلاثاء، وليس أمامهم إلا الفوز، مع تأمين مرمامهم من أي لدغة مصرية، خاصة مع تفعيل قاعدة (الهدف خارج الأرض بهدفين).

Arrivés ce matin en provenance du Caire, les lions du Sénégal se sont entraînés pour la première fois au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. #WCQ2022 | #SENEGY | #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/deiKWcJ86o — FSF (@Fsfofficielle) Arrivés ce matin en provenance du Caire, les lions du Sénégal se sont entraînés pour la première fois au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. #WCQ2022 | #SENEGY | #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/deiKWcJ86o — FSF (@Fsfofficielle) March 26, 2022

مشوار السنغال في تصفيات كأس العالم 2022 ، انطلق من المرحلة الثانية (دور المجموعات).

حيث نجح الفريق في اعتلاء صدارة المجموعة الثامنة، برصيد 16 نقطة وصافي (11) هدفًا.

إذ فاز في 5 مباريات على منتخبات توجو ذهابًا بثنائية نظيفة، ثم الكونغو ذهابًا (3-1) وإيابًا بثنائية بيضاء.

كما فاز على ناميبيا ذهابًا (4-1) وإيابًا (3-1).

فيما تعادل في لقاء وحيد مع توجو إيابًا (1-1).

على صعيد تاريخ مشاركات السنغال في كأس العالم ، فقد سجل الأسود الحضور في نسختي 2002 و2018.

إذ كانت المشاركة الأبرز في مونديال كوريا واليابان 2002 (مشاركة أولى)، والتي بلغ خلالها دور الثمانية.

قبل أن يخرج بالهدف الذهبي من أمام تركيا (صاحب المركز الثالث في البطولة).

المنتخب المصري

في المقابل، يدخل منتخب مصر لكرة القدم ، لقاء الثلاثاء، بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز في لقاء الذهاب.

ورغم الأداء غير المقنع، إلا أن حظوظ منتخب الساجدين تعتبر أعلى، حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة أو الفوز، مع عدم الخسارة بفارق أكثر من هدف.

رحلة المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2022 ، انطلقت من المرحلة الثانية.