نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والسنغال العوده والقنوات الناقله لمباريات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال العودة حيث يستعد منتخب مصر تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني في مباراة قوية مع السنغال خلال الفترة الحالية في تصفيات افريقيا المؤهله لكأس العالم، لذلك العديد من الجماهير ومتابعي رياضة كرة القدم يرغب في معرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال بالإضافة إلى موعد المباراة حيث أنها تعتبر من أهم المباريات المنتخب خلال الفترة الحالية بعد الفوز في مباراة مصر والسنغال الماضية على أرض استاد القاهرة والتي فاز فيها المنتخب المصري بهدف مقابل لا شيء.

موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كاس العالم

أعلن الاتحاد الإفريقي عن موعد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بالإضافة إلى الملاعب التي سوف يتم لعب هذه المباريات عليها،حيث أن مباريات الذهاب سوف تكون من يوم 25 من شهر مارس لعام 2022 و جميع مواجهات الاياب سوف تقام يوم 29 مارس لعام 2022 وبذلك يكون ماتش مباراة مصر والسنغال المنتظر يوم 29 من شهر مارس القادم، حيث أنه سوف يقام على أرض ملعب دياموند الجديد وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت السعودية والساعة التاسعة بتوقيت الامارات العربيه المتحده، حيث ان هذه المباراة سوف يشاهدها جميع الجماهير المصرية وجميع جماهير كرة القدم من مختلف الدول العربية الأخرى.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

تعتبر قناة أون تايم سبورت المصرية التي نقلت مباراه مصر والسنغال عبر شاشاتها في مباراة الذهاب، سوف تعرض مباراة الاياب ايضا علي شاشتها، حيث أنها من اهم القنوات الرياضيه التي تهتم بإذاعة احدث المباريات عبر شاشتها بشكل حصري،حيث أنها تحظى بنسب مشاهدة عالية وجماهير من مختلف الدول،فهي تقدم تردد للمشاهده بدون تقطيع او تشويش، ويأتي تردد القناة على النحو التالي

تردد 11861

الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي النايل سات

حيث ان مدرب المباراة ا كيروش والمعلقين مدحت شلبي وسمير المعرفي و ايمن الكاشف حيث أنهم من أشهر وأهم المعلقين في عالم رياضي كرة القدم الذين يمتلكون اسلوب شيق ومميز في التعليق على القناه يجعلها اكثر جاذبيه واثاره الجماهير.