نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد مباراة السعودية ضد استراليا فى تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة للمباراة يوم الثلاثاء 29/3/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عاجل:- موعد مباراة السعودية ضد استراليا فى تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة للمباراة يوم الثلاثاء 29/3/2022 نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان فى اطار تصفيات الجولة العاشرة والاخيرة من دور تصفيات بطولة كأس العالم آسيا، حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل وراء التعرف على مجريات وتفاصيل هذا اللقاء الذي نستعرضه ونتابعه الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موعد مباراة السعودية ضد استراليا في تصفيات كاس العالم 2022

يوم الثلاثاء الموافق ميلادياً التاسع والعشرون من مارس 2022 نتابع قمة من العيار الثقيل تجمع ما بين المنتخب السعودي امام المنتخب الاسترالي فى إطار تصفيات بطولة كأس العالم عن قارة اسيا بعد ان نجح المنتخب السعودي بالتأهل إلى بطولة كأس العالم بعد ان تعادل مع الصين وبعد ان خسر المنتخب الاسترالي من منتخب اليابان، على ان تكون تلك المباراة كمسابة مباراة ودية استعدادية لمجريات منافسات بطولة كأس العالم وذلك بالنسبة للمنتخب السعودي من الرغم على أنها ستكون مباراة مهمة للغاية أمام منتخب أستراليا الذي يسعى إلى الحفاظ على مركزه الثالث لأجل ضمان المشاركة فى الملحق الاسيوي للتأهل الى بطولة كاس العالم، على ان نوافيكم الان من خلال الفقرة التالية تشكيلة المنتخب السعودي وتفاصيل موعد مباراة السعودية ضد استراليا

تشكيلة السعودية ضد استراليا

في حراسة المرمي:- العويس

فى الدفاع:- الشهراني- شراحيلي- العمري- البريك

فى الوسط:- الفرج- كنو سالم

فى الهجوم:- باهبري- المولد- صالح

موعد مباراة السعودية ضد استراليا فى تصفيات كاس العالم والقنوات الناقلة للمباراة

تقام في مساء يوم الثلاثاء الموافق ميلادياً 29 مارس 2022 مباراة منتخب السعودية ضد أستراليا فى إطار منافسات تصفيات بطولة كأس العالم آسيا 2022 عند تمام التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، وعند تمام الثامنة مساءً حسب توقيت القاهرة، على ان من المقرر على ان تذاع مجريات المباراة بصورة تفوق الوضوح عبر شاشات اس اس سي السعودية 7 بصوت المعلق الرياضي الشهير عيسي الحربين، على ان تكون المباراة منقولة بصورة تفوق الوضوح بجودة ستصل الى full hd عبر الترددات التالية:-