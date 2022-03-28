موعد مباراة الجزائر والكاميرون القادمة الثلاثاء 29\03\2022 والقنوات الناقلة والتشكيل

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عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الجزائر والكاميرون القادمة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرون من شهر مارس الجاري 2022، حيث يحتضن اللقاء استاد مصطفى تشاكر في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت الجزائر.

يدخل محاربو الصحراء المباراة بروح معنوية مرتفعة وبرغبة أكيدة في تحقيق الفوز والصعود بشكل رسمي إلى كأس العالم بقطر 2022، بعد أن حقق المنتخب الجزائري نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بالفوز على أسود الكاميرون بهدف دون رد في ملعبهم ووسط جماهيرهم، وجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري قد وصل إلى نهائيات كأس العالم في أربع مناسبات أعوام 1982، 1986، 2010، 2014، وأفضل النتائج كانت عام 2014 عندما وصل إلى دور ال16 وخرج أمام المنتخب الألماني.

في المقابل يسعى منتخب الكاميرون نحو الفوز بالمباراة والثأر من هزيمة مباراة الذهاب، لذلك من المتوقع أن تكون مباراة قوية ومثيرة بين المنتخبين الكبيرين، وقد استطاع أسود الكاميرون أن يبلغوا تصفيات كأس العالم في سبع مناسبات، وأفضل نتائجهم كانت عام عام 1990 عندما وصلوا إلى الدور ربع النهائي.

موعد مباراة الجزائر والكاميرون القادمة

من المقرر أن تبدأ مباراة الجزائر القادمة، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 أمام الكاميرون يوم الثلاثاء القادم الموافق 29\03\2022، ويستضيف اللقاء ملعب مصطفى تشاكر حسب التوقيتات التالية:-

19:30:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

20:30:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:30:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:30:- بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والبحرين والكويت وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

23:30:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. هنا فغ

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم قطر 2022