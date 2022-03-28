نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد قرعة كأس العالم بقطر 2022 والقنوات الناقلة قرعة كأس العالم والمنتخبات المتأهلة لكأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح البحث عن موعد قرعة كأس العالم بقطر 2022، من أهم وأشهر الكلمات البحثية في العالم الآن، مع اقتراب اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلي النهائيات، بعد الجولة الثانية من التصفيات في أغلب القارات، والتي ستنتهي اليوم الثلاثاء 29 مارس الجاري، بتحديد المنتخبات الخمس المتأهلة عن قارتي أفريقيا، وكذالك المنتخبات الأوروبية التي تخوض الملحق في التصفيات، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم موعد القرعة ونظام القرعة، والمنتخبات التي تأهلت حتى الآن.

سوف تجرى القرعة الجمعة القادمة 2022/04/01، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أم القرى مدينة مكة المكرمة، وستقام في مركز الدوحة للمعرض والمؤتمرات، بحضور ممثلي الدول المشاركة ونخبة متميزة من أعضاء الفيفا، وأساطير كرة القدم في العالم، والشكل النهائي للمجموعات سوف يكتمل في شهر يونيو 2022 القادم، بعد خوض المنتخبات للملحق الأخير ليكون أل 32 منتخب قد تم معرفتهم رسمياً.

عداد تنازلي لموعد قرعة كأس العالم FIFA قطر 2022

موعد قرعة كأس العالم بقطر