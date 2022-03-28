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عمر شويل - جدة تشغيل رابط منصة مكاني Makani.com.sa لحجز تذاكر مباراة السعودية واستراليا، حيث يتم الآن حجز تذاكر لمشاهدة مباريات تصفيات كأس أسيا لحضور المباريات بين السعودية وأستراليا للكثير من عشاق رياضة الكرة والكرة السعودية للحضور لمشاهدة المنتخب السعودي في منافسته القوية لفريق استراليا ويتم حجز وشراء التذاكر بطريقة سهلة ومن خلال هذا المقال يتم معرفة الحجز ورابط منصة مكاني للحجز.

تشغيل رابط منصة مكاني Makani.com.sa لحجز تذاكر مباراة السعودية واستراليا

للحجز وشراء التذاكر لمشاهدة المباراة الخاصة بالمنتخب السعودي والأسترالي يتم الحجز من خلال هذا الرابط الرسمي لمنصة مكاني makani.com.sa.



طريقة حجز التذاكر الخاصة بالمباراة من خلال منصة مكاني

يجب اتباع الخطوات التالية للحجز مباراة السعودية واستراليا:

علينا بالدخول علي جوجل بحث وكتابة الرابط الخاص بالمنصة makani.com.sa ليتم تسجيل الدخول. يتم النقر بعدها علي انتر. القيام بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة مع أدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. علينا بتسجيل الدخول مرة اخري أيضا. القيام باختيار تحديد المباراة القادمة بين السعودية واستراليا. اختيار قيمة التذكرة والدرجة التي تفضلها التي ترغب فيها لحجزها لمتابعة المباراة. يتم دفع ثمن التذكرة إلكتروني حتي يتم تأكيد الحجز. ثم القيام بطبع التذكرة وتنزيلها علي الهاتف المحمول.

أسعار تذاكر مباريات السعودية واستراليا

أسعار التذاكر الخاصة بالمباراة النهائية لتصفيات أسيا بين السعودية واستراليا التي تؤهل لكأس العالم ٢٠٢٢م بحث تبدأ الأسعار من ٢٠ ريال سعودي، وثمن تذكرة VIP بمبلغ ٥٠٠ ريال سعودي، وأيضا قيمة تذكرة vvip ١٠٠٠ ريال سعودي.

موعد مباراة السعودية واستراليا

تم تحديد أنطلاق مباراة السعودية واستراليا يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢م في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت مكة والعاشرة مساء بتوقيت دبي، تذاع المباراة علي تردد قناة ssc.

شروط حجز تذكرة المباراة النهائية بين السعودية واستراليا

اتباع التعليمات التي تضعها أدارة الملعب في حالة طلب المغادرة من الملعب يتم علي الفور حتي لا تتعرض للغرامة.

يجب علي جميع الحاضرين والمشاهدين في الملعب أن يكون تم اخذ الجرعات والتحصين اللازم وغير مصابين.

عمر الشخص لا يقل عن اثني عشر عام ولا يقوم بإحضار طعام ومشاريب معه في الملعب .

يلزم ارتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد أي الجلوس علي مقعد اخر فارغ ثم الجلوس لشخص اخر علي المقعد الذي بجانب الفارغ وهكذا.

يشترط تحميل تطبيق توكلنا لمعرفة الحالة الصحية قبل دخول الملعب لمشاهدة المباراة.

وصلنا معكم إلى ختام شرح تشغيل رابط منصة مكاني Makani.com.sa لحجز تذاكر مباراة السعودية واستراليا.