نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة جديدة للصدارة.. موعد مباراه السعودية واستراليا تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه السعودية واستراليا ، ضمن مباريات الجولة العاشرة والختامية في تصفيات كأس العالم 2022 ، التي تستضيفها قطر أواخر العام الجاري، ولحساب مرحلة الإياب من المجموعة الثانية، يحتضن مساء الثلاثاء 29 مارس 2022، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والهامة، والتي تجمع منتخبا أستراليا والسعودية ، حيث يسعى الأخضر إلى إنهاء التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال في الصدارة، بينما يأمل الكنغر الأسترالي في تأكيد أحقيته بالمشاركة في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم .

نتناول فيما يلي كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراه السعودية واستراليا والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج المنتخبين في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات السعودية وأستراليا .

مباراه السعودية واستراليا

مرة أخرى، يجدد منتخبا أستراليا والسعودية الموعد مع مواجهة جديدة، في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وكما أسلفنا، فالصقور يسعون لتأكيد جدارتهم بالتأهل منذ الجولة الماضية، إلى المونديال.

فيما يأمل الـ سوكروز الأسترالي في الاستعداد للمرحلة المقبلة، وتحديدًا مع الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم ، بعد ضياع حلم التأهل المباشر عن دور المجموعات.

نستعرض في البداية ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بعد الجولة التاسعة:

نشير إلى أن التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ، ستشهد لقاءات عربية مثيرة، على الصعيدين الآسيوي والأفريقي.

ففي القارة الآسيوية، وتحديدًا في المجموعة الأولى، تنطلق مواجهتين في توقيت واحد، من أجل ضمان تكافؤ الفرص، في إطار الصراع على التأهل إلى ملحق التصفيات المونديالية.

الأولى تتمثل في مباراة سوريا والعراق ، والثانية هي مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية .

وللمفارقة، فإن المباراتان ستُلعبان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما في أفريقيا، فستخوض المنتخبات العربية، لقاءات الإياب من التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 .

تبدأ الجولة، بـ مباراة السنغال ومصر .

ثم تقام 3 مباريات في توقيت واحد، وهي مباراة تونس ومالي و مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية ، و مباراة الجزائر والكاميرون .

المنتخب السعودي

نبدأ تغطيتنا للحدث مع منتخب السعودية لكرة القدم ، مستضيف اللقاء المرتقب.

حيث يسعى الأخضر لمصالحة جماهيره، بعد فقدان الصدارة لصالح المنتخب الياباني، الذي تأهل بأعجوبة، عقب فوز مثير في الجولة الماضية على أستراليا.