نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متاح الان ” لايف مباراة السعودية وأستراليا رابط التسجيل في منصة مكاني حجز تذاكر السعودية 1443-2022 في المقال التالي
تعتبر منصة مكاني الالكترونية هي المنصة الرسمية في السعودية لحجز كافة تذاكر المباريات داخل المملكة العربية السعودية، والتي تم اطلاقها من جانب الاتحاد السعودية لكرة القدم بالتعاون مع شركة مكاني، ليتم تقديم من خلالها مجموعة من الخدمات المميزة الالكترونية لجميع عشاق ومحبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية، وذلك في اطار توفير عملية حجز وتذاكر العديد من المناسبات المختلفة بشكل الكتروني بدلا من الطرق التقليدية في الحجز، وهو ما يجعل الكثير من الأشخاص لديهم رغبة في التعرف على تفاصيل التسجيل في منصة مكاني، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط التسجيل في منصة مكاني حجز تذاكر السعودية.
منصة مكاني حجز تذاكر السعودية وأستراليا
وقد حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع شركة مكاني السعودية على طرح منصة مكاني الالكترونية، لتكون منصة الكترونية خاصة بحجز كافة التذاكر الخاصة بالأحداث الرياضية المميزة في العديد من المباريات التي يتم اقامتها على ملاعب السعودية في جميع المدن، حيث يتم من خلالها حجز تذاكر مباريات الدوري السعودي، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وغيرها من البطولات المحلية والدولية، كما يتم طرح تذاكر مباريات المنتخب السعودي أيضا ليتم حجزها الكترونيا.
رابط التسجيل في منصة مكاني حجز تذاكر السعودية
وقد تم اطلاق تطبيق منصة مكاني أيضا والذي يتم تحميله على الهاتف بسهولة لتسهيل الوصول الى الخدمات الالكترونية التي تتيحها المنصة عبر الهاتف الخاص بالمستخدم، حيث يتم اختيار انشاء حساب جديد وإدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح ليتم التسجيل عبر المنصة وإمكانية حجز تذاكر المباريات وشراءها بشكل سهولة.
رابط وخطوات حجز تذاكر المباريات عبر منصة مكاني
ويمكن حجز تذاكر المباريات عبر منصة مكاني مباشرة بشكل الكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولا يتم الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لمنصة مكاني.
- يتم اختيار تسجيل الدخول الى الموقع من خلال بيانات الحساب الخاص بالمستخدم.
- يتم تحديد المباراة المراد حجز التذاكر الخاصة بها.
- اختيار عدد التذاكر والفئة الخاصة بها.
- اختيار بيانات المستخدم ومن ثم بيانات الشراء والدفع.
- عقب ادخال كافة البيانات الاساسية المطلوبة بشكل صحيح يتم اختيار أيقونة تأكيد الحجز.
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