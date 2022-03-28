نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والسنغال العودة يوم الثلاثاء القادم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر والسنغال العودة أصبح الآن هذا الخبر حديث الشارع المصري والعربي أيضاً، لأن الجميع ينتظر على أحر من الجمر هذه المواجهة آملين وداعيين الله في تحقيق الفوز كما حدث في المباراة السابقة التي انتهت بفوز منتخب مصر بهدف نظيف مقابل لا شيء وهذه المباراة تمت على أرض أستاد القاهرة الدولي، فنجد أن المواجهة سوف تتجدد مرة ثانية بين مصر والسنغال الثلاثاء القادم، وسوف تكون مباراة نارية وحاسمة كنوع من رد الاعتبار لما حدث في بطولة أمم أفريقيا من هزيمة لمنتخب مصر وأخذ اللقب منهم، فأهمية هذه المباراة تكمن في تأهل الفائز لتصفيات بطولة كأس العالم 2022 وسبب اهتمام الجميع بهذه المباراة أن الشعب المصري بطبعه مولعاً بالرياضة وتحديدًا كرة القدم.

موعد مباراة مصر والسنغال العودة

من المقرر أن يتم لعب مباراة مصر والسنغال القادمة للدور النهائي للتأهل لبطولة كأس العالم 2022؛ وذلك في يوم الثلاثاء القادم الذي يوافق تاريخ ( 2022/3/29 ) في تمام الساعة السابعة مساءً تبعاً لتوقيت مدينة القاهرة الكبرى، وعند الساعة الثامنة مساء الثلاثاء القادم لتوقيت مدينة مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال تصفيات كأس العالم 2022

بعد معرفة الموعد الرسمي المقرر فيه بدء المباراة النارية بين منتخب مصر ومنتخب السنغال في هذه البطولة، يبحث المتابعين عن القنوات الرسمية المقرر أن تنقل مباراة مصر والسنغال الإياب ضمن مباريات الإياب في الدور الحاسم لتصفيات مونديال كأس العالم 2022.

فمن المقرر أن تذاع هذه المباراة على مجموعة من القنوات الناقلة مباراة مصر والسنغال، التي امتلكت حق إذاعة كافة مباريات هذه البطولة وتتنوع هذه القنوات ما بين قنوات مجانية وكذلك قنوات مفتوحة لا تتطلب اشتراك شهري لمشاهدة المباريات عليها، ومن ضمن هذه القنوات نجد التالي: