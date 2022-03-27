نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُفَعّل| رابط منصة مكاني Makani لحجز تذاكر مباراة منتخب السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 أسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر رابط منصة مكاني Makani لحجز تذاكر مباراة منتخب السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 أسيا لكرة القدم في قطر، بعدما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تفعيل رابط حجز منصة مكاني لحجز تذاكر مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره الاسترالي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالتنسيق مع مجلس جمهور المنتخب الوطني السعودي، في المباراة التي مقرر إقامتها على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

رابط حجز منصة مكاني Makani

وفور إعلان تفعيل رابط حجز منصة مكاني Makani تزايدت معدلات البحث عن رابط المنصة من قبل الجمهور السعودي لحجز تذاكر مباراة السعودية واستراليا، ومتابعة احتفالات تأهل المنتخب الوطني للمرة السادسة في تاريخه إلى كأس العالم، كأكثر فريق عربي مشارك في البطولة الأكثر شعبية على مستوى العالم.

وتأهلت المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2022 بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية في تصفيات أسيا لكأس العالم 2022 برصيد 19 نقطة، قبل انطلاق الجولة التاسعة في المجموعة، بعدما تجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة عقب الخسارة من المنتخب الياباني خلال الجولة التاسعة.

موعد مباراة السعودية وأستراليا

وتنطلق مباراة السعودية وأستراليا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 أسيا يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.