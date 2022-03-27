نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباراة الاحتفال” موعد مباراة السعودية واستراليا والقنوات الناقلة ورابط حجز تذاكر المباراة makani في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية واستراليا القادمة من أهم المواعيد الرياضية التي يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 29\03\2022، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، الأخضر السعودي ضمن التأهل رسمياً إلى قطر 2022، بعد التعادل الأخير بهدف لمثله ضد المنتخب الصيني، وتعد مباراة استراليا القادمة مباراة احتفالية للجمهور السعودي، لكن متوقع لها أن تكون مباراة قوية ومثيرة بين المنتخبين، لذلك نقدم لكم هذا المقال لتغطية أحداث المباراة الهامة من حيث الموعد ورابط حجز تذاكر المباراة والقنوات الناقلة.

يدخل الأخضر السعودي المباراة وهو محتلاً المركز الثاني في الترتيب العام للمجموعة برصيد 19 نقطة، جمعهم من خلال 9 مباريات فقد حقق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة، كما أن جمهور الساحرة المستديرة يبحث على منصة مكاني makani.com.sa لحجز تذاكر المباراة ومشاهدتها من داخل الاستاد، ومن المقرر أن يحتضن اللقاء استاد “الجوهرة المشعة” في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة السعودية واستراليا

تنطلق مباراة السعودية القادمة ضد استراليا يوم الثلاثاء القادم الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس الحالي 2022، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ويحتضن أحداث اللقاء استاد “الجوهرة المشعة” حسب التوقيتات التالية:-

18:00:- بتوقيت جرينتش.

19:00:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:00:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

21:00:- بتوقيت السعودية وسوريا والعراق واليمن والكويت والبحرين وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

22:00:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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