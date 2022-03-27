كين يمنح إنجلترا الفوز على سويسرا
تغلب منتخب إنجلترا بصعوبة على نظيره السويسري 2 - 1 في مباراة كرة القدم الودية الدولية التي جمعت بينهما يوم السبت على استاد ويمبلي.
وقلب منتخب إنجلترا تأخره بهدف إلى فوز بهدفين ضمن استعداداته لمونديال قطر 2022. وتقدم بريل إيمبولو مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بهدف لسويسرا في الدقيقة 22 ثم تعادل لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد لإنجلترا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.
وحسم هاري كين هداف توتنهام الفوز لمنتخب إنجلترا من ضربة جزاء في الدقيقة 78.
ويلتقي منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء المقبل مع نظيره الإيفواري تزامنا مع مباراة سويسرا مع كوسوفو.
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