فوز صعب لإسبانيا على ألبانيا
حققت إسبانيا فوزًا صعبًا على ألبانيا المتواضعة 2-1 يوم السبت في مباراة ودية هي الأولى لمنتخب "لا روخا" في إقليم كاتالونيا منذ 18 عامًا.
في مدينة كورنيا، اصطدم المنتخب الإسباني بدفاع ألباني منظم، فوجد صعوبة في إيجاد الثغرة وانتظر حتى الدقيقة 75 ليفتتح له فيران توريس مهاجم برشلونة التسجيل بتمريرة من ييريمي بينو داخل المنطقة رافعًا رصيده إلى 13 هدفًا على الصعيد الدولي.
ويمر توريس في فترة جيدة من الناحية التهديفية بعد أن سجل 4 أهداف لبرشلونة في آخر 3 مباريات خاضها في مختلف المسابقات.
وأدرك الألبان التعادل بواسطة ميرتو أوزوني بعد تشتيت خاطئ من قلب الدفاع باو توريس خادعًا حارس مرماه دافيد رايا لتصطدم برأس اللاعب الألباني وتواصل طريقها إلى الشباك (85).
بيد أن الكلمة الأخيرة كانت لكتيبة المدرب لويس إنريكي عن طريق تسديدة لولبية رائعة من مهاجم لايبزيغ الألماني داني أولمو في الدقيقة الأخيرة. وتخوض إسبانيا تجربة أخرى ضد ايسلندا الثلاثاء المقبل في لا كورونيا.وكالات
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