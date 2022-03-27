إيطاليا تجهز خطة كأس العالم 2026

إيطاليا تجهز خطة كأس العالم 2026حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، برئاسة جابرييل جرافينا، خطة الإبقاء على روبرتو مانشيني في القيادة الفنية للأزوري، رغم ضياع حلم التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

وخسر منتخب إيطاليا بهدف قاتل ضد مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، ليغيب عن شمس كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي، بعدما فشل في التأهل إلي نسخة 2018 في روسيا.

وحسبما نشرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي قرر الإبقاء على روبرتو مانشيني في منصب القيادة الفنية للأزوري، رغم الفشل فى التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد الإيطالي قدم مشروعًا مشتركًا لروبرتو مانشيني من أجل إقناعه بالبقاء فى مقعد القيادة الفنية للأتزوري وصرف النظر عن الإستقالة.

وأوضحت، أن منتخب إيطاليا سيبدأ بناء مشروع مستقبلي استعداداً لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، وسيكون هناك اجتماع بين الطرفين بعد غد الثلاثاء، بعد المباراة الودية أمام تركيا.

واختتمت بأن روبرتو مانشيني سيأخذ وقته الكافى من أجل حسم مستقبله مع إيطاليا، بعد ضياع حلم اللعب فى مونديال قطر 2022.

