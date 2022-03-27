نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة مباراة الجزائر والكاميرون جولة الإياب 2022/3/29 في تصفيات كأس العالم قطر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ البحث الآن عن تردد القنوات الناقلة مباراة الجزائر والكاميرون، الحاسمة في إياب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، من قبل الجمهور المتحمس لمشاهدة اللقاء المصيري، المناصرين لمحاربي الصحراء يبحثون عن كل تفاصيل مباراة الجزائر ضد الكاميرون من القنوات الناقلة إلي التشكيل المتوقع للخضر في اللقاء، وخطة اللعب وتذاكر اللقاء وهو ما سنقدمه عبر هذا المقال من خلال موقعكم ثقفني، للجماهير العربية من المحيط للخليج.

تقام الثلاثاء 29 مارس 2022، مباراة الإياب في جميع مباريات التصفيات الأفريقية، بين المنتخبات العشر المتأهلة لهذه المرحلة فتقام مباراة مصر والسنغال فاز المنتخب الجزائري في المباراة الأولى مباراة الذهاب التي أقيمت في الكاميرون بهدف دون رد، وهو ما يجعل الجزائر تلعب على أكثر من نتيجة للتأهل ويضع ضغط كبير على الكاميرون، المطالبة بالفوز بأكثر من هدف للصعود، أو الفوز بهدف نظيف للعب إكسترا تايم وضربات ترجيح في حال انتهاء الوقت الإضافي بهدف نظيف للكاميرون.

بعد أن أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن طرح تذاكر اللقاء، وهناك حالة كبيرة من الضغط على منافذ البيع التي تم تحديدها لبيع التذاكر لشراء التذاكر، رغبة من الجمهور الجزائري لمؤازرة منتخب بلاده في هذه المباراة الفاصلة، المباراة تقام في نفس توقيت مباراة تونس ومالي ويحتضنها ملعب مصطفة تشاكر في البليدة الجزائر، وفيما يلي الموعد والقنوات الناقلة.