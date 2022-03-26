نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا والعراق تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة سوريا والعراق تصفيات كأس العالم 2022، سيكون ملعب ستاد راشد بنادي شباب الأهلي بإمارة دبي مسرحاً لإقامة واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة والتي ستجمع بين سوريا والعراق ضمن منافسات الجولة الختامية من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وذلك مساء يوم الثلاثاء المقبل في مباراة سيكون منتخب أسود الرافدين مطالبين فيها بالفوز على منتخب نسور قاسيون من أجل الحفاظ على آخر آمال المنتخب العراقي في التأهل لمباراة الملحق الآسيوي، والتي ستكون أمام المنتخب الاسترالي.

ترتيب العراق وسوريا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

ويدخل المنتخب السوري مباراته القادمة أمام نظيره العراقي وهو متزيل جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حيث نجح المنتخب السوري في تحقيق الفوز في مباراة وحيدة فقط وكانت أمام المنتخب اللبناني في الجولة الماضية أي أن المنتخب السوري انتظر إلى تسع جولات من أجل تحقيق أول فوز له بمنافسات المجموعة الأولى، كما أنه تعادل في جولتين، وتلقي الخسارة في ست جولات، ليكون المنتخب السوري في المركز السادس والأخير برصيد خمس نقاط، ويفقد آماله في التأهل إلى الملحق الآسيوي.

على الجانب الآخر فإن حال المنتخب العراقي ليس بأفضل من نظيره السوري، حيث انتظر أسود الرافدين حتى الجولة التاسعة من أجل تحقيق أول فوز لهم بمنافسات هذه المجموعة، حيث نجح أسود الرافدين تحقيق الفوز على منتخب الإمارات بالجولة الماضية، إلا المنتخب العراقي تمكن من التعادل في خمس جولات، خسر في ثلاث جولات، ليكون منتخب أسود الرافدين في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن المنتخب الإماراتي صاحب المركز الثالث في هذه المجموعة، لذا فإن منتخب العراق يحتاج للفوز على المنتخب السوري وتعادل أو هزيمة المنتخب الإماراتي أمام المنتخب الكوري الجنوبي من أجل التأهل إلى مباراة الملحق الآسيوي.

موعد مباراة سوريا والعراق

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد حدد موعد مباراة سوريا العراق في الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث ستقام المباراة مساء يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، الساعة السابعة مساءً بتوقيت دمشق، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة مباراة سوريا والعراق

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر للعبة سوريا ضد العراق القادمة من خلال شاشة قناة SSC 7HD على أن يقوم بالتعليق والوصف التفصيلي على أحداث المباراة المعلق عبدالعزيز السبر.