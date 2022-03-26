نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية واستراليا تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية واستراليا تصفيات كأس العالم 2022، وفي منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 يلتقي مساء يوم الثلاثاء منتخبا السعودية واستراليا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 200، حيث ستقام مباراة السعودية واستراليا مساء يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، وذلك على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية.

وستقام مباراة السعودية واستراليا القادمة في تصفيات كأس العالم وسط أجواء احتفالية من قبل جماهير الأخضر السعودي المنتشين بتأهل منتخب بلادهم إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكان المنتخب السعودي بقيادة مديره الفني الفرنسي إيرفي رينارد قد نجح في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر بعد أن تمكن المنتخب الياباني من الفوز على نظيره الاسترالي بهدفين دون مقابل، ليكون المنتخبان: الياباني، والسعودي ضمن المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وخلال مشوار المنتخب السعودي في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، نجح رجال الأخضر السعودي التأهل عن جدارة واستحقاق بعد أن تصدروا جدول ترتيب المجموعة الثانية حتى الجولة قبل الماضية، حيث استطاع الأخضر السعودي تحقيق الفوز في ست مباريات، وتعادل في مبارتين، وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة فقط، ليكون الأخضر السعودي في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن المنتخب الياباني.

على الجانب الآخر فإن المنتخب الاسترالي وبالرغم من فقدانه لبطاقة التأهل المباشرة لنهائيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، إلا أن الآمال لاتزال موجودة للكنغرو الاسترالي من التأهل لنهائيات كأس العالم، حيث نجح المنتخب الاسترالي من حجز مقعد في مباراة الملحق الآسيوي 2022 بعد أن تمكن من الحفاظ على المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد حصده لخمسة عشر نقطة خلال مشواره بمنافسات هذه المجموعة.

موعد مباراة السعودية واستراليا

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية واستراليا في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات تصفيات كأس العالم 2022 مساء يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية استراليا

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة السعودية واستراليا على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة SSC 7HD السعودية بصوت المعلق عيسى الحربين.