نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وسوريا القادمة 29\03\2022 والقنوات الناقلة في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة العراق وسوريا القادمة، والمقرر لها الأحد القادم التاسع والعشرين من شهر مارس الحالي 2022، حيث يحتضن استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، لعبة العراق ضد سوريا القادمة في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أسيا المجموعة الأولى المؤهلة للمونديال، جدير بالذكر أن نتيجة اللقاء الأول بين أسود الرافدين ونسور قاسيون انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتحظى المباراة باهتمام إعلامي كبير لدى البلدين الشقيقين، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقعكم المميز “ثقفني”، تغطية إخبارية شاملة عن مباراة العراق القادمة في التصفيات ضد سوريا من حيث الموعد والقنوات الناقلة وكافة التفاصيل الأخرى.

يدخل منتخب العراق المباراة برغبة قوية في تحقيق الانتصار وانتزاع الثلاث نقاط، والتمسك بالأمل في خطف بطاقة التأهل إلى الملحق الأسيوي بعد انتزاع المركز الثالث من منتخب الإمارات، جدير بالذكر أن أسود الرافدين قد تمكنوا من تحقيق الفوز في الجولة السابقة على منتخب الإمارات بهدف دون رد، مما أشعل المنافسة بين المنتخبين في خطف المركز الثالث واللحاق بالملحق الأسيوي، يحتل منتخب أسود الرافدين المركز الرابع برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن منتخب عيال زايد صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

في المقابل يسعى منتخب سوريا نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، وترك انطباع جيد عن كرة القدم في سوريا، بعد أن خرج بشكل رسمي من المنافسة على التأهل للمونديال أو حتى اللحاق بالملحق الأسيوي، منتخب نسور قاسيون المنتشي بتحقيق فوز كبير وعريض في الجولة السابقة على نظيره اللبناني على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثية نظيفة، يسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي على حساب المنتخب العراقي، لكن المهمة ليست سهلة بسبب الدوافع الكبيرة الموجودة عند أسود الرافدين، لذلك نحن أمام مباراة متوقع لها أن تكون قوية ومثيرة ومليئة بالندية والرغبة في الفوز من كلا المنتخبين الشقيقين.

موعد مباراة العراق وسوريا القادمة

تم تحديد موعد مباراة سوريا القادمة في التصفيات ضد العراق ليكون يوم الثلاثاء القادم الموافق 29\03\2022، ويحتضن اللقاء استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 “المجموعة الأولى”، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:-

16:00 حسب التوقيت العالمي جرينتش.

17:00:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:00:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:00:- بتوقيت العراق وسوريا والسعودية والكويت والبحرين واليمن والأردن وفلسطين ولبنان.

20:00:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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