“مباشر” موعد مباراة المغرب والكونغو 29/3/2022 الأسود تتأهب للانقضاض على الفهود جولة الحسم

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير المغربية موعد مباراة المغرب والكونغو، في مباراة العودة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر أن تكون مباراتي الذهاب والإياب في توقيت واحد، لجميع المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية من التصفيات، ولقاء العودة الذي يجمع مصر ضد السنغال سيقام في نفس توقيت مباراة المغرب ضد الكونغو، المباراة مقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وسط حضور جماهيري.

كانت الجامعة المغربية لكرة القدم قد طرحت التذاكر اليوم الجمعة للجماهير، ولاقت إقبال كبير جداً من قبل الجماهير المغربية، من أجل مؤازرة المنتخب المغربي في مباراة الحسم والصعود، وحددت أسعار التذاكر ب 30-50-100 درهم مغربي للتذكرة، وكان المغرب قد حقق نتيجة إجابية في مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لهدف، مما يعطيه أفضلية نسبية في مباراة العودة في المغرب.

المنتخب المغربي يحتاج للفوز بأي نتيجة للتأهل إلي نهائيات كأس العالم، وكذالك التعادل بنتيجة صفر – صفر تؤهل أسود الأطلسي للنهائيات، أما في حالة الهزيمة تتأهل الكونغو، وكذالك التعادل بنتيجة أكثر من هدف مقابل هدف يؤهل جمهورية الكونغو، لأن الهدف على أرض المنافس يحسب بهدفين في حالة التساوي، لذا المنتخب المغربي مطالب بالدخول في المباراة بقوة، ولا تهاون حتى صفارة النهاية وإعلان الصعود رسمياً.

Nothing can beat that winning feeling ✌️ #WorldCup | #WCQ pic.twitter.com/yIjnBs3UK6

— CAF (@CAF_Online)