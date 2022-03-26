ريال مدريد: هازارد يخضع لعملية جراحية ويغيب لعدة أسابيع

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي أمس الجمعة خضوع نجمه البلجيكي إيدين هازارد البالغ 31 عاما لعملية جراحية في الساق اليمنى، سيغيب على إثرها عدة أسابيع.
وجاء في بيان الفريق الملكي: "سيخضع لاعبنا إيدين هازارد لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة، لإزالة صفيحة تثبيت طرفي العظم في عظم الشظية بساقه اليمنى".
وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الجناح البلجيكي من المتوقع أن يغيب عن الملكي لفترة تصل إلى 5 أسابيع.
وأوضحت الصحيفة أن هازارد خضع لعملية جراحية في 2017 بسبب كسر في الشظية، كما خضع لجراحة أخرى لنفس الأمر في مارس 2020.
المصدر: وكالات
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