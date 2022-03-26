نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة المونديال .. موعد مباراة الجزائر والكاميرون 29/03/2022 والقنوات الناقلة والتشكيل مفاجأة في المقال التالي
عمر شويل - جدة موعد مباراة الجزائر والكاميرون مباراة العودة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، هي أهم المواعيد المرتقبة من كافة الجزائريين في الوقت الراهن، فحلم المونديال أصبح قريب بعد نتيجة مباراة الذهاب، التي حقق فيها الخضر نتيجة ممتازة بالفوز بهدف دون رد في الكاميرون، ولقاء العودة يكفي الجزائر التعادل بأي نتيجة للتأهل إلي المونديال، ولكن الجزائر تخوض المباراة الفاصلة بروح الانتصار لتأكيد الجدارة، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم تفاصيل اللقاء الحاسم.
يحتضن ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لقاء العودة الفاصل في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الجزائر العاصمة، يدخل الأسد الكاميروني مباراة العودة بدون ضغوط، فهو لا يوجد شيء يخسره بعد الهزيمة على أرضه ووسط جماهيره للمرة الأولى في تاريخ مواجهات المنتخبين، لذا فاللقاء لن يكون سهل على محاربي الصحراء.
تأكد غياب المدافع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني عن مباراة العودة الهامة، بعد حصوله على البطاقة الثانية في مباراة الكاميرون الماضية، وكان قد حصل على البطاقة الأولى في مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو، وبناءً على لوائح التصفيات اللاعب الذي يحصل على البطاقة الصفراء الثانية، يمنع من المشاركة في أول مباراة بعد الحصول على البطاقة الثانية.
Nothing can beat that winning feeling ✌️ #WorldCup | #WCQ pic.twitter.com/yIjnBs3UK6
— CAF (@CAF_Online)
Nothing can beat that winning feeling ✌️ #WorldCup | #WCQ pic.twitter.com/yIjnBs3UK6— CAF (@CAF_Online) March 26, 2022
عداد تنازلي لمواجهة الجزائر والكاميرون
موعد مباراة الجزائر والكاميرون
- 17.30 : بتوقيت غرينتش.
- 18.30 : بتوقيت الجزائر، تونس، المغرب.
- 19.30 : بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا، سوريا.
- 20.30 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، الكويت، اليمن، العراق.
تصفيات أفريقيا لكأس العالم
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