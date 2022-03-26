نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباراة الحسم” مباشراً هنا موعد مباراة الإمارات وكوريا في تصفيات مونديال 2022 لسه الأماني ممكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتضن ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية، في الجولة التاسعة والأخيرة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، لحساب المجموعة الأولى اللقاء الذي يعد الفرصة الأخيرة للأبيض الإماراتي في التأهل للملحق الأسيوي، بعد أن مني المنتخب الإماراتي بالخسارة في الجولة الماضية من منتخب العراق بهدف دون رد، لتشتعل المنافسة على المقعد الثالث المؤهل للملحق بين المنتخبات العربية الثلاث “الإمارات، العراق، لبنان”، تعلب عقب هذه المباراة مباراة العراق ضد سوريا، لحساب نفس الجولة.

يسعى المنتخب الإماراتي للفوز بالمباراة والتأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى المرتقبة، وهي ديربي الشام مباراة العراق وسوريا خاصة أن المباراة تقام في الإمارات ووسط الجماهير الإماراتية المتحمسة لرؤية منتخبها في المونديال، وكانت المباراة التي جمعت المنتخبين في الدور الأول قد حقق المنتخب الكوري الفوز بها بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن المنتخب الكوري الجنوبي الصعود إلي النهائيات رفقة المنتخب الإيراني في المجموعة، ولم يتبقى سوى تحديد المنتخب الثالث المتأهل للملحق من هذه المجموعة.

عداد تنازلي لموعد المباراة

موعد مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية

13.45 : الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة بالتوقيت العالمي.

15.45 : بتوقيت كلاً من دول مصر، سوريا، السودان، لبنان، ليبيا.

16.45 : بتوقيت مكة المكرمة، العراق، اليمن، الكويت، قطر، البحرين.

17.45 : مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

التشكيل المتوقع للإمارات ضد كوريا

حراسة المرمى : – خالد عيسى.

خط الدفاع : – وليد عباس، محمد الغطاس، بندر الأحبابي.

خط الوسط : – إسماعيل مطر، عبد الله رمضان، علي صالح، خليل الحمادي.

خط الهجوم : – علي مبخوت، طحنون الزعابي.

ترتيب المجموعة الأولى قبل الجولة الأخيرة

تاريخ مواجهات الإمارات وكوريا

التاريخ في لقاءات المنتخبين يميل بقوة في اتجاه ناحية المنتخب الكوري، ففي أخر 6 مواجهات جمعت المنتخبين كان الفوز بهما جميعاً من نصيب التنين الكوري، ولم يحقق الأبيض الإماراتي أي فوز وتتأمل الجماهير الإماراتية كسر القعدة في اللقاء الهام القادم، خاصة أنه بلا هدف للمنتخب الكوري الذي صعد للنهائيات.

منتخبنا يخسر أمام العراق بهدف .. للتفاصيل : https://t.co/Bbq2fQAr87#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/Vzxe8K5tOT — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) منتخبنا يخسر أمام العراق بهدف ..



للتفاصيل : https://t.co/Bbq2fQAr87#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/Vzxe8K5tOT — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) March 24, 2022

القنوات الناقة مباراة الإمارات وكوريا

تنقل المباراة على أكثر من قناة فضائية عربية وهي قنوات أبوظبي الرياضية، قناة دبي الرياضية، قناة ssc hd 5 بتعليق المعلق راشد الدوسري، قناة بي إن سبورت أسيا، قناة الاتحاد الدولي على اليوتيوب.

موعد مباراة الإمارات وكوريا تصفيات كأس العالم