نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة أخرى للحلم المونديالي.. موعد مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية ، تختتم منافسات تصفيات كأس العالم 2022 مساء الثلاثاء 29 مارس 2022، حيث تقام مباريات الجولة العاشرة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى المونديال، ولحساب مرحلة الإياب من المجموعة الأولى، يستضيف ملعب ستاد زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي الإماراتية، مواجهة نارية، تحمل طابعي الثأر والإثارة، خاصة للأبيض، الذي يطمح للتمسك بالأمل في المشاركة بـ مونديال قطر 2022 ، ولكن من خلال الملحق الآسيوي.

نتناول في السطور التالية، كافة تفاصيل وكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج المنتخبين في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات الإمارات وكوريا الجنوبية .

مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية

من جديد، يلتقي منتخبا كوريا الجنوبية والإمارات ، في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022 .

حيث جمعتهما مواجهة في الذهاب، في نوفمبر الماضي، احتضنها ستاد سيؤول كأس العالم في العاصمة الكورية، وفاز بها النمور الحمر .

تكمن صعوبة المباراة بالنسبة للأبيض، في الرغبة في تحقيق الفوز المؤهل مباشرة إلى الملحق الآسيوي، بغض النظر عن نتيجة مواجهة العراق وسوريا ، غير أنه يصطدم بالمنتخب الكوري الجنوبي الطامح للمحافظة على صدارة المجموعة الأولى.

إليكم أولًا ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بعد انتهاء مباريات الجولة التاسعة:

تجدر الإشارة إلى أن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم ، ستشهد العديد من المواجهات العربية الحاسمة، في القارتين الآسيوية والأفريقية.

فعلى صعيد القارة الصفراء، وتحديدًا في المجموعة الثانية، تُقام مباراة السعودية وأستراليا ، والتي يحتاج الأخضر للفوز بها، من أجل تحسين تصنيفه قبل انطلاق قرعة نهائيات كأس العالم 2022 .

كما تُلعب مواجهة مصيرية، تتمثل في مباراة سوريا والعراق ، والتي تضمن لأسود الرافدين التأهل للملحق، شريطة الفوز بها مع خسارة أو تعادل الإمارات أمام كوريا الجنوبية .

وفي القارة السمراء، تسعى المنتخبات العربية لاستكمال مسيرتها الناجحة، في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

حيث تنطلق بـ مباراة السنغال ومصر ، ثم مباراة تونس ومالي .

بالإضافة إلى مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية ، و مباراة الجزائر والكاميرون .

المنتخب الإماراتي

مع أصحاب الأرض والجمهور، منتخب الإمارات لكرة القدم، نستهل تغطيتنا للحدث الهام.

حيث يسعى الأبيض لمصالحة جماهيره، بعد الخسارة مؤخرًا أمام العراق في الجولة التاسعة.

حاليًا يحتل المنتخب الإماراتي المرتبة الثالثة في جدول المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط وصافي (-1) هدف.

تمكن عيال زايد من الفوز في مباراتين ضمن جولة الإياب على حساب لبنان وسوريا بنتيجتي (1-0) و(2-1) على الترتيب.

كما تعادل الفريق في جولة الذهاب في 3 مواجهات، مع لبنان (0-0) وسوريا (1-1) والعراق (2-2).

فيما خسر في 4 لقاءات، من أمام إيران ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة (0-1)، كما هُزم بالنتيجة ذاتها من كوريا الجنوبية ذهابًا والعراق إيابًا.

وعن تاريخ مشاركات الإمارات في كأس العالم ، فالمنتخب الخليجي يسعى لتسجيل حضوره الثاني في المونديال، بعد المشاركة المتواضعة في مونديال إيطاليا 1990 .

حيث ودع النهائيات من الدور الأول (دور المجموعات)، بالخسارة في كافة مبارياته من أمام كولومبيا (0-2) ثم ألمانيا “البطل” (1-5) وأخيرًا يوغوسلافيا (1-4).

المنتخب الكوري الجنوبي

على الجهة المقابلة، يدخل منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم ، مواجهة الثلاثاء بأرياحية كبيرة، بعد ضمان التأهل إلى المونديال.

ويحتل النمور الحمر صدارة المجموعة الأولى، برصيد 23 نقطة وصافي (11) هدفًا.

إذ نجح الفريق في تحقيق 7 انتصارات على حساب منتخبات، لبنان ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة (1-0)، وعلى سوريا ذهابًا (2-1) وإيابًا بثنائية نظيفة.

كما فاز على الإمارات في الذهاب بهدف، وكذلك على العراق في الإياب بثلاثية بيضاء، وأخيرًا على إيران إيابًا (2-0).

فيما تعادل في لقاءين سلبيًا مع العراق وإيجابيًا (1-1) مع إيران.

ويمتلك المنتخب الكوري الجنوبي إنجازًا مشرفًا في التصفيات الحالية، حيث أنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في أي مباراة من التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال .

وعلى مستوى تاريخ مشاركات كوريا الجنوبية في كأس العالم ، فقد شارك النمور من قبل 10 مرات في المونديال.

كان الإنجاز الأكبر للفريق، تحقيق المركز الرابع في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 ، بعد الخسارة من تركيا (2-3) في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

تاريخ مواجهات الإمارات وكوريا الجنوبية

على صعيد المواجهات الكورية الجنوبية الإماراتية في تصفيات كأس العالم ، فقد سبق للمنتخبين أن التقيا 8 مرات، بحسب ما رصدته شبكة “ثقفني”.

فازت كوريا الجنوبية في 7 مباريات، وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مواجهة وحيدة.

فيما لم تفلح الإمارات في الفوز على كوريا الجنوبية في التصفيات.

وحول الأهداف المسجلة في مواجهات الإمارات أمام كوريا الجنوبية ، فقد سجل النمور الحمر 18 هدفًا، بينما أحرز الأبيض 4 أهداف.

أما عن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الإمارات وكوريا الجنوبية ، فكانت فوز المنتخب الكوري الجنوبي (4-1).

جاء ذلك خلال مواجهة ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2010 .

موعد مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المصيري، مساء الثلاثاء، في تمام السادسة إلا الربع ( 5:45 م ) بتوقيت الإمارات، الخامسة إلا الربع ( 4:45 م ) بتوقيت السعودية، الرابعة إلا الربع ( 3:45 م ) بتوقيت مصر، الثانية إلا الربع ( 1:45 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية ، فلم يُفصح الاتحاد الدولي لكرة القدم ( FIFA ) حتى اللحظة عن القيادة التحكيمية للقاء المرتقب.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية بتغطية أحداث اللقاء، عبر فضائية SSC5 HD .

وبشأن معلق مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية ، فسيكون المعلق الرياضي السعودي راشد الدوسري .

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على جميع التفاصيل وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة ، ورحلة ونتائج المنتخبين في تصفيات مونديال 2022 ، علاوة على تاريخ لقاءات الإمارات وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم .