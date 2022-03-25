المغرب تخطف تعادلاً ثميناً من الكونغو
تعادل المنتخب المغربي مع مضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية 1 - 1، يوم الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق ويسا يوان في الدقيقة 12، قبل أن يدرك المنتخب المغربي التعادل عبر طارق تيسودالي في الدقيقة 76.
وشهدت المباراة إهدار ريان مايي لاعب المنتخب المغربي لضربة جزاء في الدقيقة 55.
كما شهدت المباراة طرد نغوندا موزينغا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 86، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على أرض المغرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المغرب تخطف تعادلاً ثميناً من الكونغو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.