نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائر الارضية ENTV HD programme nationale على النايل سات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة التليفزيون الجزائرية الأرضية تزداد الان عبر محركات البحث عددًا كبيرًا من الكثير من عشاق كرة القدم في مصر وكذلك في كافة الدول العربية،حيث قامت القناة التلفزيونية الجزائرية، ببث مباراة مصر، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي ضد منتخب كوت ديفوار مجانًا على شاشة القناة، وقد أعلن أيضا التلفزيون الجزائري، عن حصوله على حقوق بث مباريات المنتخب الوطني المصري في كأس الأمم الإفريقية، وسيتم إذاعة مباراة مصر والمغرب، جدير بالذكر أن القناة الجزائرية الأرضية كانت تذيع مباريات منتخب الجزائر في دور المجموعات، كما قامت بنقل المباراة الافتتاحية، وقد حصلت قنوات بي ان سبورت علي حق نقل كافة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة حالياً في دولة الكاميرون، والتي يلعب فيها أربعة وعشرون منتخب افريقي وقد استطاع المنتخب المصري الصعود لدور الثمانية.

تردد قناة الجزائر الارضية

ننشر لكم تفاصيل تردد قناة الجزائرية الأرضية، حيث أنها من القنوات المجانية التي تبث مباشرة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، ويمكن ضبط قناة الجزائر كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات

اسم القناة: Programme NationalHD ع

تردد القناة 11680

الاستقطاب: افقي

بمعدل ترميز: 27500 .

ادخال تردد قناة الجزائر الارضية على النايل سات

بعد أن عرفنا تردد قناة الجزائر الأرضية والتي يمكن أن يقوم الشخص بضبطها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022، ومشاهدة مباراة مصر والمغرب، ويمكنك القيام بذلك من خلال متابعة الخطوات أدناه:

بالضغط على زر القائمة.

في القائمة انقر فوق كلمة خيارات.

حدد ما إذا كنت تريد التثبيت .

ضبط القناة يفضل استخدام طريقة التثبيت اليدوي.

اختر نايل سات / عربسات من قائمة الأقمار الصناعية .

اكتب التردد يدويًا.

H اختيار التردد الأفقي

حدد 27500 كمعدل ترميز ، ثم انقر فوق موافق.

انتظر حتى يكتمل البحث قبل النقر فوق حفظ.

لأنها قناة مشفرة حيث من الضروري إدخال كود القناة الجزائرية الأرضية أثناء التقاط التردد على جهاز الاستقبال الخاص حيث قم أدخل الكود: 1100001.1100000000 بعد الانتهاء من إجراء تعديل التردد.

موعد مباراة مصر والمغرب

يواجه المنتخب المصري نظيره المغربي في مواجهة حاسمة وقوية وصعبة في ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا، التي ستقام في الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير، حيث كانت مصر قد هزمت كوت ديفوار بخمسة أهداف مقابل أربعة ركلات جزء ، بعد أن لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد أن انتصر التعادل السلبي خلال الشوطين الأولين من المباراة ، تليها سلسلة من الفترات الطويلة دون. هدف.

تقام مباراة مصر والمغرب يوم الأحد 30 يناير 2022 في تمام الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب

في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة

الساعة السادسة صباحا الساعة في قطر والسعودية

استطاع منتخب المغرب أن يجتاز دور الـ 16 بعد فوزه على منتخب مالاوي بهدفين مقابل هدف واحد بينما تغلب المنتخب المصري على منتخب كوت ديفوار من خلال ركلات الترجيح ومن المتوقع أن يلعب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب بالتشكيل:

يلعب في حراسة المرمى: ياسين بونو.

ومن المتوقع ان يلعب في خط الدفاع: أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد وآدم ماسينا.

بينما يلعب في خط الوسط: سليم أملاح، عمران لوزا، عز الدين أوناهي وسامي ماي.

ويلعب في خط الهجوم: سوفيان بوفال وزكريا أبوخلال.

تحديث:

تقام مباراة الجزائر والكاميرون في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022 ، وتأهل المنتخب الجزائري بعد تصدر المجموعة الأولى ، وتأهل المنتخب الكاميروني بعد قيادة المجموعة الرابعة لمواجهة الجزائر والكاميرون في المباراة. على ملعب جابوما في دوالا بالكاميرون ، على افتراض أن المباراة ستُلعب، وتذاع مباراة الجزائر والكاميرون على قناة SSC4 HD الجزائرية وقناة الفيفا الجزائرية وقناة EQUIP الفرنسي.