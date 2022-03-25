القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات المونديال 2022

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عمر شويل - جدة نستعرض عليكم متابعينا الأعزاء في هذا المقال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون المقامة اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2022، حيث نجح منتخب الجزائر في التأهل إلى الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة كأس العالم، وهذا بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو في مجموعة التي ضمت منتخب جيبوتي والنيجر، ويسعى منتخب الجزائر للفوز بتلك المباراة والحصول على الثلاثة نقاط ليضمن وصوله لكأس العالم المقامة في قطر 2022.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون 2022

من أكثر الكلمات التي تتصدر حالياً كافة محركات البحث في الوطن العربي، ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون والتي ستقام مساء اليوم الجمعة، وهناك ثلاثة قنوات أعلنت نقلها للمباراة التي يشارك فيها منتخب الجزائر ضد نظيره الكاميرون، وإليكم تردد تلك القنوات:

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة SSC 4 السعودية

القمر الصناعي: عرب سات بدر 6.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

موعد مباراة الجزائر والكاميرون القادمة في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره الكاميروني في الدور النهائي الأقصائي لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، فقد يخوض الجزائر والكاميرون المباراة الاولى له المقامة في الكاميرون يوم الجمعة الموافق 25 مارس الجاري، واللقاء الثاني سيكون على أرضية ملعب تشاكر بالبليدة يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، وتنطلق صفار حكم المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة المحلي، الساعة السادسة بتوقيت الجزائر، الساعة الثامنة بتوقيت السعودية.

تشكيل منتخب الجزائر ضد الكاميرون

ضم تشكيل منتخب الجزائر كلاً من مصطفى زغبة، ألكسندر أوكيدجا، رامي بن سبعيني، رايس مبولحي، عبد القادر بدران، مهدي تاهرات، حسن بن عيادة، عيسى ماندي، يوسف عطا، أحمد توبة، جمال بلعمري، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي، سفيان بن دبكة، هشام بوداوي، عدلان قديورة، إسلام سليماني، رياض محرز، إسحاق بلفوضيل، محمد بن يطو، رشيد غزال، يوسف بلايلي.