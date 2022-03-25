التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال اليوم الجمعة والقنوات الناقلة للمباراة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر، حلم الصعود للمونديال القادم من خلال عبور منتخب السنغال هو الحلم الذي ينتظره المصريين في مباراة اليوم عندما يلعب الفراعنة أمام أسود الترانجا اليوم وكان أخر مباراة جمعت الفريقين في نهائي بطولة الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت بالكاميرون والتي انتهت بفوز المنتخب السنغالي بضربات الترجيح وتحقيق لقب البطولة لأول مرة في تاريخ السنغال لذلك يدخل الفراعنة اللقاء بهدف مصالحة جماهيره والثأر من المنتخب السنغالي من خلال تحقيق الفوز في هذا اللقاء قبل لقاء الإياب الذي سيجمع بين المنتخبين في السنغال وعلى الجانب الآخر يدخل المنتخب السنغالي المباراة ومعنوياته مرتفعة بعد تحقيق الفوز على الفراعنة وحصد لقب البطولة الأفريقية ويطمحون في تحقيق المزيد من الإنجازات والصعود إلى كأس العالم وخاصة أن المنتخب السنغالي يجمع بين صفوفه عدد من اللاعبين المصنفين ضمن نجوم كرة القدم العالميين، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم التشكيل المتوقع للمنتخب المصري في المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

يلتقي منتخب الفراعنة اليوم الجمعة مع منتخب السنغال في الملحق المؤهل لكأس العالم قطر 2022 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة الدولي بقيادة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا وسيتم نقل أحاث المباراة على شاشة أون تايم سبورت 1 وأون تايم سبورت 2 حيث سبق وأعلنت القناة عن إذاعة لقاء الذهاب والإياب للفراعنة أمام السنغال.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال اليوم الجمعة 25/3/2022

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع، أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم، عمر كمال عبد الواحد.

في نصف الملعب: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني.

في الهجوم: محمد مجدي أفشة، مصطفي محمد، محمد صلاح.

وقد سبق والتقي المنتخبين في 14 مواجهة منها 12 مواجهة رسمية ومباراتين وديتين حقق الفراعنة الفوز في سبع مواجهات بينما حقق أسود الترانجا الفوز في 4 مواجهات وتعادلا في 3 مواجهات أحرز الفراعنة في شبك منتخب السنغال 12 هدف بينما أحرز المنتخب السنغالي 8 أهداف في مرمي المنتخب المصري، وستقام مباراة الإياب بين الفريقين في التاسع والعشرين من الشهري الجاري في العاصمة السنغالية داكار.