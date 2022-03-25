تأهل الأوروجواي والإكوادور إلى مونديال 2022

تأهل الأوروجواي والإكوادور إلى مونديال 2022تأهل منتخبا الإكوادور وأوروجواي لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم 2022، بعدما حجزا بطاقتي التأهل المباشر الثالثة والرابعة بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وشهدت الجولة السابعة عشرة قبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية فوز المنتخب البرازيلي على ضيفه التشيلي 4 / صفر وكولومبيا على بوليفيا 3 / صفر.

وتأهل المنتخب الإكوادوري إلى كأس العالم رغم هزيمته الثقيلة 1 / 3 أمام مضيفه منتخب باراجواي وتجمد رصيد المنتخب الإكوادوري عند 25 نقطة لكنه حافظ على موقعه في المركز الثالث بجدول التصفيات بفارق الأهداف فقط أمام منتخب أوروجواي.

وأنهى منتخب باراجواي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما روبرت موراليس في الدقيقة العاشرة وبييرو هينكابي لاعب الإكوادور بطريق الخطأ في مرمى فريقه مع نهاية الشوط الأول،وفي الشوط الثاني ، سجل ميجيل ألميرون الهدف الثالث لباراجواي في الدقيقة 54 فيما أحرز جوردي كايسيدو الهدف الوحيد للإكوادور من ضربة جزاء في الدقيقة 85 .

ولحق منتخب أوروجواي لكرة القدم بركب المتأهلين إلى المونديال بفوزه الثمين 1 / صفر على منتخب بيرو سجله جورجيان دي أرسكايتا في الدقيقة 42

فيما واصل المنتخب البرازيلي انطلاقته المميزة في هذه التصفيات ، وفاز على نظيره التشيلي برباعية نظيفة.

وترجم المنتخب البرازيلي تفوقه التام في الشوط الأول إلى هدفين متأخرين سجلهما نيمار دا سيلفا وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 44 من ضربة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط ، وفي الشوط الثاني ، أضاف البديل فيليب كوتينيو الهدف الثالث للسامبا من ضربة جزاء في الدقيقة 72 فيما أحرز البديل الآخر ريتشارلسون الهدف الرابع للفريق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.