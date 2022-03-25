تأهل الأوروجواي والإكوادور إلى مونديال 2022
تأهل منتخبا الإكوادور وأوروجواي لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم 2022، بعدما حجزا بطاقتي التأهل المباشر الثالثة والرابعة بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.
وشهدت الجولة السابعة عشرة قبل الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية فوز المنتخب البرازيلي على ضيفه التشيلي 4 / صفر وكولومبيا على بوليفيا 3 / صفر.
وتأهل المنتخب الإكوادوري إلى كأس العالم رغم هزيمته الثقيلة 1 / 3 أمام مضيفه منتخب باراجواي وتجمد رصيد المنتخب الإكوادوري عند 25 نقطة لكنه حافظ على موقعه في المركز الثالث بجدول التصفيات بفارق الأهداف فقط أمام منتخب أوروجواي.
وأنهى منتخب باراجواي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما روبرت موراليس في الدقيقة العاشرة وبييرو هينكابي لاعب الإكوادور بطريق الخطأ في مرمى فريقه مع نهاية الشوط الأول،وفي الشوط الثاني ، سجل ميجيل ألميرون الهدف الثالث لباراجواي في الدقيقة 54 فيما أحرز جوردي كايسيدو الهدف الوحيد للإكوادور من ضربة جزاء في الدقيقة 85 .
ولحق منتخب أوروجواي لكرة القدم بركب المتأهلين إلى المونديال بفوزه الثمين 1 / صفر على منتخب بيرو سجله جورجيان دي أرسكايتا في الدقيقة 42
فيما واصل المنتخب البرازيلي انطلاقته المميزة في هذه التصفيات ، وفاز على نظيره التشيلي برباعية نظيفة.
وترجم المنتخب البرازيلي تفوقه التام في الشوط الأول إلى هدفين متأخرين سجلهما نيمار دا سيلفا وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 44 من ضربة جزاء والأولى من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط ، وفي الشوط الثاني ، أضاف البديل فيليب كوتينيو الهدف الثالث للسامبا من ضربة جزاء في الدقيقة 72 فيما أحرز البديل الآخر ريتشارلسون الهدف الرابع للفريق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأهل الأوروجواي والإكوادور إلى مونديال 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.