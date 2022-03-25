التشكيل المتوقع لمصر اليوم ضد السنغال، من أهم التساؤلات التي تشغل بال المشجعين والمناصرين للمنتخب الوطني المصري، المترقبين لمواجهتي الحسم ضد السنغال، وهناك حالة شغف كبيرة لمعرفة كل تفاصيل المباراة، التي سوف يحتضنها ملعب الرعب أستاد القاهرة الدولي، في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وهي مباراة الذهاب وسوف تقام مباراة العودة بالسنغال الثلاثاء القادم 29 مارس، وهي مباراة الحسم التي ندوا أن تكون مباراة تأهل مصر للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

نجم مصر والعالم محمد صلاح يرغب الملايين في معرفة حالته الصحية، ومدى تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة برايتون في الدوري الانجليزي الممتاز، والتي سببت حالة من القلق الكبيرة لدى محبي المنتخب المصري، والنجم الأول له محمد صلاح خاصة أن تصريحات يورجن كلوب، المدير الفني عن إصابة صلاح ذادت من حدة القلق، ولكن طبقاً لكافة التقارير الواردة من تدريبات المنتخب، تؤكد جاهزية النجم المصري للمباراة وقيادته لكتيبة الفراعنة بها.

التشكيل المتوقع لمصر اليوم ضد السنغال

حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد عبد المنعم، الونش، أبوالفتوح، عمرو كمال عبد الواحد خط الوسط السولية، حمدي فتحي ، محمد مجدي قفشة “محمد النني” خط الهجوم محمد صلاح، مرموش، مصطفة محمد عداد تنازلي لمباراة مصر ضد السنغال موعد مباراة مصر والسنغال عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التشكيل المتوقع لمصر اليوم ضد السنغال بشرى سارة بخصوص صلاح تعرف على رسالة كيروش الهامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.