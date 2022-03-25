نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والسنغال والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد مر شهر ونصف على مباراة مصر والسنغال الأخيرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي أقيمت في الكاميرون في المباراة النهائية من البطولة، حيث فاز خلالها منتخب السنغال على حساب المنتخب الوطني المصري 4/2 في ضربات الجزاء، وينتظر محبي الكرة المستديرة بفارغ الصبر المباراة القادمة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022، حيث يستعد المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لتعويض خسارته، قبل أن يتجدد اللقاء إياباً بعد 4 أيام في العاصمة السنغالية داكار.

موعد مباراة مصر والسنغال

تقام مباراة منتخبي مصر والسنغال بقيادة كارلوس كيروش وأسود التيرانجا في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الجمعة القادم بتوقيت القاهرة، وستقام على إستاد القاهرة الدولي بحضور جماهير يتجاوز عددها 60 ألف مشجع، وقد خاض المنتخب الوطني تدريباته الجماعية أمس الأربعاء في ثالث أيام المعسكر المقام على ملعب الدفاع الجوي، وهذا إستعداداً لمواجهة فريق السنغال للدور الحاسم من تصفيات الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ستذيع شبكة قنوات أون تايم سبورت 1 و2 مباراة مصر والسنغال من خلال شاشتها، وسيتولى التعليق على المباراة كابتن مدحت شلبي معلقًا على القناة الصوتية الأولى أون تايم سبورت 1، وبلال علام على القناة الصوتية الثانية، وأيمن الكاشف على القناة الصوتية الأولى لقناة أون تايم سبورت 2، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية على قناة أون تايم سبورت 2.

التشكيل المتوقع في المباراة

ينتظر الجميع في الأيام الأخيرة تشكيل المنتخب المصري الذي سيضعه كيروش، وهو من المتوقع أن يكون على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وأبو جبل، ومحمد صبحي.

وفي خط الدفاع: عمر كمال، وعبد الواحد، ومحمد عبدالمنعم، ومحمود حمدي “الونش”، وأحمد فتوح.

خط الوسط الثلاثي: حمدي فتحي، ومحمد النني، وعمرو السولية.

خط الهجوم: الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والثنائي مصطفى محمد وعمر مرموش.

وهذا التشكيل وضعه كيروش بخطة مسبقة لإصطياد أسود السنغال للمواجهه الحاسمة بين الفريقين، لنكون بهذا وضحنا لكم كل ما يخص المباراة، من حيث التشكيل المتوقع، وموعد المباراة، والقنوات الناقلة لها.