نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب والكونغو اليوم الجمعة 2022/03/25 في تصفيات كأس العالم بقطر والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة المغرب والكونغو من أهم كلمات البحث اليوم، من قبل الملايين من مناصري أسود الأطلسي المنتخب المغربي، من أجل متابعة أهم مباراتين للمغرب في الأربع سنوات الأخيرة، فهما المؤهلين لبطولة كأس العالم قطر 2022، وتحقيق الحلم للجمهور المغربي للوصول للمونديال للمرة السادسة، اللقاء يقام في جمهورية الكونغو على ملعب الشهداء “أستاد ديس مارتيرس”، ولقاء العودة سوف يقام على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الثلاثاء القادم 2022/03/28، تنقل المباراة عبر قناة المغربية الرياضية، وقناة ssc الرياضية السعودية، من أجل مزيد من المتعة للجماهير.

كان أسود الأطلسي قد غادر بطولة الأمم الأفريقية، في الدور ربع النهائي بالهزيمة من الفراعنة بركلات الترجيح، وتقام في نفس اليوم مباراة مصر والسنغال، وتعتبر المغرب أفضل منتخب عربي حقق نتائج جيدة في مونديال كأس العالم، عندما صعد إلي الدور أل 16 في المكسيك عام 1886، ووصل المغرب للمونديال قبل ذالك في 5 مناسبات، أعوام “1970، 1986، 1994، 1998، 2018” وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع للمغرب ضد مالي.

موعد مباراة المغرب والكونغو في تصفيات كأس العالم

15.00 : الثالثة بالتوقيت العالمي غرينتش.

16.00 : الرابعة مساءً بتوقيت المغرب، تونس، الجزائر.

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، ليبيا، السودان، سوريا.

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، الكويت، البحرين.

عداد تنازلي لموعد المغرب وجمهورية الكونغو

القنوات الناقلة مباراة المغرب ضد جمهورية الكونغو

تنقل مباراة المغرب ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر القناة الرياضية المغربية، وكذالك تنقل على قناة SSC HD 3 الرياضية السعودية الجديدة، ويعلق عليها المعلق السعودي المتميز عبد الله الحربي.

مباراة المغرب والكونغو اليوم