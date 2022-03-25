البرتغال تُنهي أحلام تركيا وتتأهل

البرتغال تُنهي أحلام تركيا وتتأهلحافظ المنتخب البرتغالي لكرة القدم على فرصته قوية في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بقطر من خلال تأهله إلى نهائي الملحق الأوروبي الفاصل في التصفيات المؤهلة للبطولة بفوزه الثمين على نظيره التركي 3 - 1 يوم الخميس في الدور قبل النهائي بالمسار الثالث للملحق.

ويلتقي المنتخب البرتغالي في نهائي هذا المسار يوم الثلاثاء المقبل مع منتخب مقدونيا الشمالية الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل وحقق الفوز 1 - صفر على مضيفه الإيطالي في المواجهة الأخرى بالدور نصف النهائي لهذا المسار ليتأكد غياب المنتخب الإيطالي (الآزوري) عن المونديال للنسخة الثانية على التوالي.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة يوم الثلاثاء المقبل إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر أواخر العام الحالي.

وأنهى المنتخب البرتغالي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما أوتافيو وديوغو جوتا في الدقيقتين 15 و42 .

وفي الشوط الثاني ، سجل النجم التركي الكبير بوراك يلماز هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 65 قبل أن يهدر ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 85 فيما أحرز البديل ماتيوس نونيز الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وقدم الفريقان مباراة قوية واتسم الأداء بالسرعة والحماس وأهدر كل منهما العديد من الفرص حيث عاند الحظ المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في العديد من الفرص ولكنه ساهم في تحقيق فريقه للفوز المهم.