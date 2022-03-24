اليابان تتأهل إلى نهائيات كأس العالم
تأهل المنتخب الياباني، اليوم، إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بعد تغلبه( 2-0 )على مضيفه الأسترالي في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات الدور النهائي للتصفيات.
ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 21 نقطة، لينتزع صدارة المجموعة الثانية. وهذه المرة السابعة على التوالي التي يتأهل فيها منتخب "الساموراي" إلى المونديال.
ويدين المنتخب الياباني بالفضل في الفوز لنجمه كاورو ميتوما الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 89 و90+4.
في المقابل، تجمد رصيد المنتخب الأسترالي عند 15 نقطة في المركز الثالث وسيخوض مباريات ملحق المونديال.
ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقا آسيويا فاصلا ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.
وكان منتخبا إيران وكوريا الجنوبية قد حجزا بطاقتي التأهل المباشر من المجموعة الأولى إلى النهائيات.
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