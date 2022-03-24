نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأهل الأخضر لمونديال قطر 2022.. نتيجة مباراة منتخب السعودية والصين في تصفيات كأس العالم أسيا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد مباراة المنتخب السعودي ضد المنتخب الصيني في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية من تصفيات أسيا لكأس العالم 2022 وجدول ترتيب المجموعة قبل انطلاب مباراة السعودية والصين، حيث يسعى الأخضر لحجز بطاقة العبور لمونديال قطر 2022 دون الانتظار للجولة الأخيرة في منافسات المجموعة.

نتيجة مباراة المنتخب السعودي والصين

ونتستعرض معكم في نتيجة مباراة منتخب السعودية والصين في تصفيات كأس العالم أسيا 2022 بالجولة التاسعة وقبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وتأهل منتخب السعودية بشكل رسمي إلى كأس العالم في قطر 2022 بشكل رسمي للمرة السادسة في تاريخه. وذلك بعد فشل منتخب اليابان في الفوز على نظيره الاسترالي وثبات رصيده عند 18 نقطة.

موعد مباراة المنتخب السعودي والصيني

ويحل موعد مباراة المنتخب السعودي والصيني في الجولة التاسعة من تصفيات أسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022 يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022-21 شعبان 1443، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم 2022

وتأكد تأهل المنتخب السعودي بشكل رسمي إلى كأس العالم 2022 في مونديال قطر بشكل رسمي للمرة السادسة في تاريخه، قبل انطلاق الجولة التاسعة من المجموعة الثانية للبطولة بعد هزيمة المنتخب الياباني من نظيره الاسترالي وتجمد رصيده عند 18 نقطة، بفارق نقطة عن المنتخب السعودي صاحب صدارة المجموعة برصيد 19 نقطة.