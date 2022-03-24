تغطية لايف مباراة السعودية والصين اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف ستاد الشارقة في الامارات مساء اليوم الخميس مواجهة قوية تجمع بين منتخب السعودية ونظيره منتخب الصين ضمن مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وهي المواجهة القوية التي يدخلها منتخب السعودية بعدما ضمن التأهل رسميا الى بطولة كأس العالم بحامي منتخب اليابان قبل خوض المباريات المتبقية، حيث يسعى منتخب السعودية ابو الفوز هذه المباراة وتقديم أداء مميز امام نظيره منتخب الصين في واحدة من المواجهات التي يترقبها الكثير من محبي الساحرة المستديرة في قارة اسيا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تغطية لايف مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022.

تغطية لايف مباراة السعودية والصين اليوم

يحل منتخب السعودية مساء اليوم ضيفا ثقيلًا على نظيره منتخب الصين في اطار منافسات الجولة قبل الاخيرة من تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتي يدخلها منتخب السعودية مساء اليوم وهو في المركز الثاني في وصافة ترتيب المجموعة الثانية، والذي يتواجد في المركز الثاني عقب منتخب اليابان الذي نجح في اقتناص الفوز في مبارته ضد استراليا التي اقيمت صباح اليوم.

رابط مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022

تابع الآن لحظة بلحظة أحداث المباراة القوية المرتقبة التي تجمع بين منتخب السعودية ونظيره منتخب الصين ضمن منافسات تصفيات كأس العالم هذه النسخة 2022، حيث تقام هذه المباراة مساء اليوم الخميس في تملك الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تنقل من خلال شاشة قناة بي ان سبورت الفضائية القطرية.

تابع مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم اليوم 2022

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب السعودي مباراته اليوم ضد منتخب الصين في تصفيات كأس العالم بتشكيل على النحو التالي.